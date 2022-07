സ്വർണക്കടത്ത് തുടർവിചാരണ കേരളത്തിൽനിന്ന് മാറ്റണം: ഇഡി

ന്യൂഡൽഹി ∙ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തു കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരും പൊലീസും വൻശ്രമം നടത്തുന്നുവെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തുടർവിചാരണ കേരളത്തിൽ നിന്നു മാറ്റണമെന്ന് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ കേസിലെ രണ്ടാംപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് രഹസ്യമൊഴി നൽകിയതിനു പിന്നാലെ അവർക്കു കടുത്ത ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്നും ഹർജിയിലുണ്ട്.

കേസിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കേരള സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും സർക്കാർ സംവിധാനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു. നിയമവിരുദ്ധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇതു തടയാൻ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ അനിവാര്യമാണ്. കേസിൽ സ്വതന്ത്ര വിചാരണ ഉറപ്പാക്കാനും സാക്ഷികൾക്ക് ഭയമില്ലാതെ മൊഴി നൽകാനുമുള്ള സാഹചര്യം വേണം. ശിവശങ്കറിനു സംസ്ഥാന സർക്കാരിലുള്ള സ്വാധീനം, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഉന്നതർ, തുടർ സംഭവവികാസങ്ങൾ എന്നിവയും പരിഗണിക്കണം– ഇഡി അഭ്യർഥിച്ചു.

ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് ഇഡി

എറണാകുളത്തെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ നിന്നു ബെംഗളൂരുവിലെ സമാന കോടതിയിലേക്കു വിചാരണ മാറ്റണമെന്നാണ് ഇ‍ഡിയുടെ ആവശ്യം. നയതന്ത്ര ബാഗേജിൽ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി 14.82 കോടി രൂപ വില മതിക്കുന്ന 30 കിലോ സ്വർണം കടത്തിയെന്നും സമാനരീതിയിൽ പലപ്പോഴായി 80 കോടി രൂപയുടെ സ്വർണം എത്തിച്ചുവെന്നുമാണ് കേസ്.

