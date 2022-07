റോഡിലെ കുഴികൾ മൂലം മരണം: ചർച്ചയില്ല; പ്രതിപക്ഷ വോക്കൗട്ട്

തിരുവനന്തപുരം∙ റോഡുകളിലെ കുഴികൾ മൂലം ഒട്ടേറെപ്പേർ മരിക്കുന്നതു നിയമസഭ നിർത്തിവച്ചു ചർച്ചചെയ്യണമെന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിലൂടെ ഉയർത്തിയ ആവശ്യം തള്ളിയതിനെത്തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. എൽദോസ് പി.കുന്നപ്പള്ളിൽ ആണു നോട്ടിസ് നൽകിയത്.

കാലാവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണു കാരണമെന്നും പരിഹാര പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കിവരികയാണെന്നും മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 117.30 കോടി രൂപയും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ 184.986 കോടിയും അനുവദിച്ചു. മഴ മാറുമ്പോൾ കുഴികൾ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും അടയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം സജ്ജമാക്കി. ഘട്ടംഘട്ടമായി കുഴികൾ ഇല്ലാതാക്കും. കുഴികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ കുറവാണ്.

നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ 2752 കോടിയുടെ 767 പദ്ധതികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 760 കോടിയുടെ 117 പദ്ധതികൾ ടെൻഡർ ഘട്ടത്തിലുമാണ്. കിഫ്ബി വഴി 5354.14 കോടിയുടെ 125 ജോലികളും കെഎസ്ടിപി വഴി 5032.74 കോടിയുടെ 38 പദ്ധതികളും പുരോഗമിക്കുന്നു. 4 മാസം കൊണ്ട് നിരത്തു വിഭാഗത്തിൽ മാത്രം 2175 കോടിയുടെ 330 പദ്ധതികൾ പൂർത്തിയാക്കി.

കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ വരുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നില്ല. അവരുടെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ രണ്ടും ഒരുപോലെ എന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാനാണു ശ്രമം. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോ‌ടെയാണ് അവർ വരുന്നത്. അതിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം മിണ്ടിയില്ല. അടിയന്തര പ്രമേയമല്ല, തങ്ങളുടെ അടിയന്തിരം തന്നെ നടത്തിയാലും ബിജെപിക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും റിയാസ് പറഞ്ഞു.

മന്ത്രി നടത്തിയതു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം ആണെന്നും ദേശീയ പാതയിലാണോ മരാമത്തുറോഡിലാണോ കൂടുതൽ കുഴികളെന്ന സംവാദത്തിലാണ് സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പരിഹസിച്ചു.

