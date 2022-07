മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പ്രതിയായ കേസ്: ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി

കൊച്ചി ∙ തൊണ്ടി മുതലിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു പ്രതിയായ കേസിന്റെ വിചാരണ അനിശ്ചിതമായി നീളുന്നതു ചോദ്യം ചെയ്ത് തൃശൂർ സ്വദേശി പൊതുപ്രവർത്തകൻ ജോർജ് വട്ടുകുളം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. 2006ൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ കേസ് നിലവിൽ നെടുമങ്ങാട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലാണ്. മന്ത്രിയുടെ സ്വാധീനം മൂലം വിചാരണയിൽ പുരോഗതിയുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നു ഹർജിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

അടിവസ്ത്രത്തിൽ ലഹരിമരുന്ന് ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തിയതിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ ഓസ്ട്രേലിയൻ പൗരൻ ആൻഡ്രൂ സാൽവദോർ 1990 ഏപ്രിൽ 4നു പിടിയിലായതാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. വഞ്ചിയൂർ സെഷൻസ് കോടതി 10 വർഷം തടവിനു ശിക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിയെന്നു പറയുന്ന അടിവസ്ത്രം ഇയാൾക്കു പാകമല്ലെന്ന വാദം ശരിവച്ച് അപ്പീലിൽ ഹൈക്കോടതി വിട്ടയച്ചു.

ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കു മടങ്ങിയ സാൽവദോർ അവിടെ കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായി. ഓസ്ട്രേലിയ‍ൻ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ലഹരിമരുന്നു കേസിൽ കോടതി ജീവനക്കാരനു കൈക്കൂലി നൽകി തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയിരുന്നെന്ന് അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇന്റർപോൾ മുഖേന വിവരം ഇന്ത്യൻ അധികൃതർക്കു കൈമാറി. തൊണ്ടിമുതലിൽ കൃത്രിമം നടന്നെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനും പരാതിപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് കോടതിയിലെ തൊണ്ടി ക്ലാർക്ക് ജോസ്, അന്ന് അഭിഭാഷകനായിരുന്ന ആന്റണി രാജു എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തെന്നു ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: Petition in High Court about Proof Tampering case against Antony Raju