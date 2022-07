പി.ടി.ഉഷ രാജ്യസഭാംഗം; സത്യപ്രതിജ്ഞ ഹിന്ദിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇന്ത്യൻ അത്‍ലറ്റിക്സിലെ ഇതിഹാസതാരം പി.ടി.ഉഷ ഹിന്ദിയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് രാജ്യസഭാംഗമായി ചുമതലയേറ്റു. ദൈവനാമത്തിലായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ. ഇതിനു ശേഷം, ഭർത്താവ് വി.ശ്രീനിവാസനും മകൻ ഉജ്വലിനും ഉഷ സ്കൂൾ ഓഫ് അത്‍ലറ്റിക്സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അജനചന്ദ്രനുമൊപ്പം ഉഷ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഉൾപ്പെടെ സന്ദർശിച്ചു. സന്ദർശന ചിത്രം ട്വിറ്ററിൽ പങ്കുവച്ച മോദി ഉഷയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നു കുറിച്ചു.

കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യം നരേന്ദ്ര മോദിയെ അറിയിച്ചെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും കായികരംഗത്തിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് എല്ലാ എംപിമാർക്കും ഒപ്പം ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ഉഷ വ്യക്തമാക്കി. ഇതിനിടെ, ഹിന്ദിയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഹിന്ദി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഭാഷയാണെന്ന് അവർ പ്രതികരിച്ചു. ഇതിനു മോദിയുടെ പ്രത്യേക അഭിനന്ദനവും ഉഷയ്ക്കു ലഭിച്ചിരുന്നു. നാമനിർദേശത്തെ വിമർശിച്ച എളമരം കരീം എംപിയെയും ഉഷ സന്ദർശിച്ചു.

