സുധാകരനും സതീശനുമെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പരാതി: തിരക്കിട്ടു കേസ് എടുത്തേക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാർ വിമാനത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനു പിന്നിലെ ഗൂഢാലോചനയിൽ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ എന്നിവരുടെ പങ്ക് അന്വേഷിക്കണമെന്ന ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പരാതി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ജി.സ്പർജൻ കുമാർ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൈമാറി.

പരാതിയിൽ തിരിക്കിട്ടു കേസ് എടുക്കില്ലെന്നാണു സൂചന. പ്രത്യേക കേസും റജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല. ഇരുവർക്കും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കുണ്ടെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ നിലവിലുള്ള കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വിമാന പ്രതിഷേധം അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പി മധുസൂദനന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശംഖുമുഖം അസി.കമ്മിഷണർ ഡി.കെ.പൃഥ്വിരാജിനാണു കമ്മിഷണർ പരാതി കൈമാറിയത്.

ഡിജിപിക്കു ലഭിച്ച പരാതി ആദ്യം പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സ്പെഷൽ സെല്ലിനും പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരം കമ്മിഷണർക്കും കൈമാറി. കെ.എസ്.ശബരീനാഥനെതിരെ എടുത്ത ഗൂഢാലോചനക്കേസിന്റെ തുടർച്ചയെന്ന നിലയിൽ ഇതും അന്വേഷിക്കാനാണു പൊലീസ് നീക്കം. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച നടത്തിയ നേതാക്കൾക്കെല്ലാം നോട്ടിസ് നൽകി ചോദ്യം ചെയ്യും.

അതേസമയം, പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ മർദിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ കോടതി നിർദേശപ്രകാരം എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിഎ, ഗൺമാൻ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തെങ്കിലും ഇവരെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് നിർദേശം. പരാതിക്കാരുടെ മൊഴി എടുത്ത ശേഷം അതു പരിശോധിച്ചു സാവകാശം ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുമെന്നാണു സൂചന.

English Summary: Case not to be taken soon against KPCC president and opposition leader in protest in flight enquiry