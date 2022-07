വീണയുടെ കമ്പനിയുടെ മെന്റർ: അവകാശലംഘന നോട്ടിസിന് മറുപടി നൽകാതെ മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രതിപക്ഷത്തെ മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎ നൽകിയ അവകാശലംഘന നോട്ടിസിൽ സ്പീക്കർ എം.ബി.രാജേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിയോടു വിശദീകരണം തേടിയെങ്കിലും ഇനിയും മറുപടി ലഭിച്ചില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണാ വിജയന്റെ കമ്പനിയുടെ മെന്റർ പരാമർശം സംബന്ധിച്ച വിവാദങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയുമാണ് അവകാശലംഘന നോട്ടിസിനു കാരണമായത്. സഭാ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമാപനദിനമായ ഇന്നലെ അവകാശലംഘന നോട്ടിസ് പരിഗണനയിലാണ് എന്നു മാത്രമാണു സ്പീക്കർ സഭയിൽ അറിയിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയിൽനിന്നു മറുപടി ലഭിക്കാത്തതിനാലാണ് ഇതെന്നാണു പിന്നീട് സ്പീക്കറുടെ ഓഫിസ് വിശദീകരിച്ചത്.

അവകാശലംഘന നോട്ടിസിൽ അംഗങ്ങളോടാണ് സ്പീക്കർ വിശദീകരണം തേടുന്നതെങ്കിൽ ഇത്ര ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ, മുഖ്യമന്ത്രിയാണെങ്കിൽ സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ ചട്ടമില്ല. മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ അക്കാര്യം ഓർമിപ്പിച്ച് വീണ്ടും നോട്ടിസ് അയയ്ക്കും. ഗുരുതരമായ വിഷയങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറുപടി ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മറുപടി ലഭിച്ചാൽ നടപടി സ്പീക്കറാണു സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.

വീണാ വിജയന്റെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രൈസ് വാട്ടേഴ്സ് കൂപ്പേഴ്സ് (പിഡബ്ല്യുസി) ഡയറക്ടർ ജെയ്ക് ബാലകുമാറിനെ മെന്റർ (മാർഗദർശി) എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നതായി മാത്യു കുഴൽനാടൻ സഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. സ്വപ്ന സുരേഷിനു പിഡബ്ല്യുസി വഴി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു കീഴിലെ സ്പെയ്സ് പാർക്കിൽ ജോലി ലഭിച്ചതു സംബന്ധിച്ച ആരോപണം വന്നതിനു പിന്നാലെ ഈ പരാമർശം നീക്കം ചെയ്തെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു.

പച്ചക്കള്ളമാണു പറയുന്നതെന്നും പിഡബ്ല്യുസി ഡയറക്ടറെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും മെന്ററായി തന്റെ മകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ രോഷത്തോടെ പ്രതികരിച്ചത്. വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നതാണോ സംസ്കാരമെന്നും ചോദിച്ചിരുന്നു. പിറ്റേന്ന്, മെന്റർ ആണെന്നു പരാമർശിക്കുന്ന രേഖ വെബ് ആർക്കൈവിൽ നിന്നു വീണ്ടെടുത്ത് മാത്യു കുഴൽനാടൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഹാജരാക്കി. തുടർന്നാണ് അവകാശലംഘനത്തിനു നോട്ടിസ് നൽകിയത്.

English Summary: Chief Minister Pinarayi Vijayan not yet replied to Mathew Kuzhalnadan's privilege notice