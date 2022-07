കൊച്ചു സൽമാൻ ഇന്ന് കാക്കിയിൽ കളർഫുളാകും

ബെംഗളൂരു ∙ കോട്ടയത്തു നിന്നുള്ള 9–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി മുഹമ്മദ് സൽമാൻ (14) ഇന്ന് ബെംഗളൂരു കോറമംഗല പൊലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ‘ചുമതല ഏറ്റെടുക്കും.’ ഐപിഎസ് യൂണിഫോം അണിഞ്ഞ് അഭിമാനത്തോടെ സ്റ്റേഷൻ മേധാവിയുടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കും. കുറച്ചു നേരത്തേ ‘ഡ്യൂട്ടി’ക്കു ശേഷം ആശുപത്രിയിലേക്കു മടങ്ങണമെന്നും ചികിത്സ തുടരണമെന്നും അവനറിയാം. പക്ഷേ, രാവിലെ 11 ന് പൊലീസ് തൊപ്പി വയ്ക്കുന്ന കാഴ്ച മാത്രമാണിപ്പോൾ മനസ്സു നിറയെ; ഒപ്പം ഐപിഎസുകാരനാകണമെന്ന മോഹം ഇങ്ങനെ സാധിച്ചു തന്ന ‘മെയ്ക് എ വിഷ്’ സന്നദ്ധസംഘടനയോടുള്ള നന്ദിയും.

അപൂർവ രക്തജന്യ രോഗമായ തലസീമിയയ്ക്കുള്ള മജ്ജ ചികിത്സയ്ക്കായി ജൂണിൽ ബെംഗളൂരു നാരായണ ഹെൽത് സിറ്റി ആശുപത്രിയിലെത്തിയതാണ് നാട്ടകം ഇല്ലംപള്ളിയിൽ മുജീബ് റഹ്മാന്റെയും ജാരി മോളുടെയും മകൻ സൽമാൻ. രോഗബാധിതരായ കുട്ടികൾക്കു സന്തോഷവും ആത്മവിശ്വാസവും പകരാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ‘മെയ്ക് എ വിഷ്’ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തകരെ അവിടെ വച്ചാണു കണ്ടത്. പൊലീസ് മോഹം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അവർ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി.

ഹീമോഗ്ലോബിൻ അനിയന്ത്രിതമായി കുറയുന്ന രോഗത്തിന്റെ വല്ലായ്മകൾ മറക്കാൻ മകന് അവസരമൊരുങ്ങുന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണു സൗദിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന മുജീബും കുടുംബവും. കുമരകം ശ്രീകുമാരമംഗലം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥിയാണ് സൽമാൻ.

എന്താണു പൊലീസിനോടിത്ര ഇഷ്ടമെന്നു ചോദിച്ചാൽ സൽമാൻ പറയും, നാട്ടിലെ ഇല്ലിക്കൽ പാലം തകർന്നപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഓടിയെത്തിയ പൊലീസുകാർക്കു കിട്ടിയ ബഹുമാനം കണ്ടപ്പോൾ തുടങ്ങിയ ഇഷ്ടം.

