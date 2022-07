കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി: കരാറിൽനിന്നു സർക്കാർ പിന്മാറിയതിൽ ദുരൂഹത

തിരുവനന്തപുരം∙ നിലവിലുള്ളതിലും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ താപ വൈദ്യുതി വാങ്ങാൻ ഒപ്പുവയ്ക്കാനിരുന്ന കരാറിൽനിന്ന് അവസാനം നിമിഷം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പിന്മാറിയതിൽ ദുരൂഹത. ഒഡീഷയിലെ നെയ്‌വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ താപനിലയത്തിൽ നിന്നു യൂണിറ്റിന് 3.06 രൂപ നിരക്കിൽ 400 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള കരാറിൽ നിന്നാണ് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങിയത്. കേന്ദ്ര ഊർജ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനത്തിന് അനുവദിച്ച വൈദ്യുതിയാണ് വ്യക്തമായ കാരണമില്ലാതെ സംസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്.

കൽക്കരിയുടെ വില കൂടിയാലും മൂന്നര രൂപയിൽ കൂടാത്ത വിലയ്ക്ക് വൈദ്യുതി നൽകുമെന്നും കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. നിലവിൽ ശരാശരി 4.35 രൂപ നിരക്കിലാണ് വൈദ്യുതി ബോർഡ് പുറമേനിന്നു വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത്. അതു കണക്കാക്കുമ്പോൾ പുതിയ കരാർ പ്രകാരം ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഒന്നര രൂപയോളം ലാഭം. കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കാതിരുന്നതോടെ ഒരു വർഷം 367 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതേസമയം, കൂടിയ നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള ദീർഘകാല കരാർ റദ്ദാക്കാനുള്ള നിർദേശം നടപ്പാക്കാതെ ആ നിരക്കിൽ ഇപ്പോഴും വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നെയ്‌വേലി ലിഗ്നൈറ്റ് കോർപറേഷനും വൈദ്യുതി ബോർഡും തമ്മിൽ ബുധനാഴ്ച ഒപ്പിടാൻ നിശ്ചയിച്ച കരാറിൽ നിന്നാണു 2 മണിക്കൂർ മാത്രം മുൻപ് സർക്കാർ പിൻവാങ്ങിയത്. ഒപ്പിടാനെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഡൽഹിക്കു മടങ്ങി.

കരാർ അനുസരിച്ച് 2026 മുതൽ യൂണിറ്റിന് 3.06 രൂപ നിരക്കിൽ കമ്പനി വൈദ്യുതി നൽകും. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ് ഇതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒഡീഷയിൽ പണി പൂർത്തിയായി വരുന്ന കൽക്കരി പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് വൈദ്യുതി കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുക. 24 മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി നൽകും.

സംസ്ഥാനത്ത് ആഭ്യന്തര ഉപയോഗത്തിന്റെ 28 % മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നത്. ബാക്കി 72% പുറമേ നിന്നു വാങ്ങുകയാണ്. ആഭ്യന്തര ഉപയോഗത്തിൽ വർഷംതോറും 5 ശതമാനത്തിന്റെ വർധന വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

