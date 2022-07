ഇ.പി.ജയരാജനെതിരായ കേസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൈമാറിയേക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ മർദിക്കുകയും വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തെന്നാരോപിച്ച് ഇ.പി.ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെ 3 പേർക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ‍ുകാർ നൽകിയ പരാതിയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൈമാറിയേക്കും. വലിയതുറ പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് നിലവിൽ സിഐ ആണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ എന്നിവർക്കെതിരെ ഡിവൈഎഫ്ഐ നൽകിയ പരാതി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിനു കൈമാറിയിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ഫർസീൻ മജീദ്, നവീൻ കുമാർ, സുനിത് നാരായണൻ എന്നിവ‍ർക്കെതിരെയും കെ.എസ്. ശബരീനാഥനെതിരെയും റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഒരു കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചാൽ അതേ സ്ഥലത്തും സമയത്തും അതേ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ സംഘം തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നതാണ് പതിവ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കോടതി ഉത്തരവുകളുമുണ്ട്.

വലിയതുറ സിഐ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ശേഷമേ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഏൽപിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് പൊലീസ് ഉന്നതർ നൽകുന്ന സൂചന. ഫർസീൻ മജീദിനെയും നവീൻ കുമാറിനെയും വലിയതുറ പൊലീസ് വിളിച്ചുവരുത്തി മൊഴിയെടുക്കും. അതിനു ശേഷമേ ഇ.പി.ജയരാജൻ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻ എസ്.അനിൽകുമാർ, പ്രൈവറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് വി.എം.സുനീഷ് എന്നിവരെ വിള‍ിക്കുകയുള്ളൂ.

ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ പരാതി അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണോയെന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷമേ തീരുമാനിക്കൂ. നേരിട്ടു പങ്കാളികളല്ലാത്ത കൂടുതൽ പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് കോടതിയിൽ തിരിച്ചടിയാകുമോയെന്നു നിയമോപദേശം തേടും.

കെ.എസ്.ശബരീനാഥനെ ഇന്നലെയും ചോദ്യം ചെയ്തു. ജാമ്യവ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നിർബന്ധിതമായി അന്വേഷണോദ്യോഗസ്ഥർക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാകാനുള്ള സമയപരിധി ഇന്നലെ അവസാനിച്ചു. ഇനി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഹാജരായാൽ മതി.

വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കിയത് ഗുണകരം: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇ.പി.ജയരാജനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നൽകിയ പരാതിയിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പോൾ വ്യോമയാന നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ ചേർക്കാത്തത് ഗുണകരമാണെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും പരാതിക്കാരും. ചേർത്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വധശ്രമക്കേസിലെ പ്രതികളായ ഫർസീൻ മജീദ്, നവീൻ കുമാർ, സുനിത് നാരായണൻ, കെ.എസ്.ശബരീനാഥൻ എന്നിവരെയും ബാധിക്കുമായിരുന്നു.

വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്ത് വാതിൽ തുറന്നു യാത്രക്കാർ പുറത്തിറങ്ങിത്തുടങ്ങിയ ശേഷം നടന്ന സംഭവമായതിനാൽ വ്യോമയാന നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ പറഞ്ഞു.

