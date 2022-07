വളർത്തുനായ്ക്കളെ കുളിപ്പിച്ചില്ല, ഗൺമാന് എസ്പിയുടെ സസ്പെൻഷൻ; ഉടൻ തിരിച്ചെടുത്ത് ഐജി

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വന്തം വളർത്തുനായ്ക്കളെ കുളിപ്പിക്കണെമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിക്കാത്ത ഗൺമാന് എസ്പിയുട‌െ സസ്പെൻഷൻ. സസ്പെൻഷനിലായ ഗൺമാനെ മണിക്കൂറുകൾക്കകം തിരിച്ചെടുത്ത് ഐജി. ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ എസ്പി നവനീത് ശർമ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത ഗൺമാൻ ആകാശിനെ തിരിച്ചെടുത്തത് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷന്റെ തന്നെ ചുമതലയുള്ള ഐജി അനൂപ് കുരുവിള ജോൺ. ‌ഉടൻ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചെന്നു മാത്രമല്ല എസ്പിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിൽനിന്നു ഗൺമാനെ പിൻവലിക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ വസതിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി എന്ന കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു ഗൺമാനെ എസ്പി: നവനീത് ശർമ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇടപെട്ടതോടെയാണ് പൊലീസുകാരനെ ഐജി സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തത്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ: ഭാര്യയ്ക്കുള്ള റെയിൽവേ ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് എസ്പി താമസിക്കുന്നത്. പൊലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരനായ ജോലിക്കാരൻ മാത്രമാണുളളത്. ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രമേ എസ്പി വരാറുള്ളൂ. ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ, സായുധ സേന വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് 2 ഗൺമാൻ‌മാർ ഈ ജൂനിയർ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനൊപ്പമുണ്ട്. ഞായറാഴ്ച ആകാശിനെ എസ്പിയുടെ ജോലിക്കാരൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചു. പട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കാനും പരിസരം വൃത്തിയാക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അതു തന്റെ ജോലിയല്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ഗൺമാൻ അകത്തെ സോഫയിൽ ഇരുന്നു ടിവി കണ്ടെന്നാണു പരാതി. ഇക്കാര്യം ക്വാർട്ടേഴ്സിലെ ജോലിക്കാരൻ എസ്പിയെ അറിയിച്ചു.

എസ്പി ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ആസ്ഥാനത്തെ ഡ്യൂട്ടി എസ്ഐയോട് ഗൺമാനെതിരെ ഒരു സ്പെഷൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ടിവി കണ്ടെന്നും ഉപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചെന്നും എഴുതാനായിരുന്നു നിർദേശം. എസ്പിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എസ്ഐ വേണ്ടരീതിയിൽ എഴുതിക്കൊടുത്തു. തുടർന്നായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ. ഉടൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നു സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാൻ നിർദേശം എത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിലുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവാണ് ഗൺമാൻ. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഐജി സസ്പെൻഷൻ റദ്ദാക്കി മാതൃ യൂണിറ്റായ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലേക്കു ആകാശിനെ മാറ്റി.

English Summary: Gunman suspended by SP for not bathing the dog reinstated by IG