എൻഐഎ പിടിച്ചെടുത്ത ഐഫോൺ കാണാനില്ല: സ്വപ്ന സുരേഷ്

കൊച്ചി ∙ ശിവശങ്കറിന് താൻ സമ്മാനമായി നൽകിയ ഐഫോൺ എൻഐഎ പിടിച്ചെടുത്തെങ്കിലും മഹസറിൽ ഇല്ലെന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറയുന്നു. അതിപ്പോൾ കാണാനുമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയും പങ്ക് സംബന്ധിച്ച ചാറ്റുകളും വിവരങ്ങളും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്ന് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യക്തമാണ്. ഗൂഢാലോചനക്കേസ് റദ്ദാക്കാൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സർക്കാരിനു മറുപടിയായാണ് സ്വപ്ന സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയത്.

‘ജലീൽ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തി’

മന്ത്രിയായിരിക്കെ കെ.ടി.ജലീൽ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നു സ്വപ്ന ആരോപിച്ചു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അറിവില്ലാതെ, പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘിച്ച് ജലീൽ യുഎഇ കോൺസൽ ജനലറുമായി കോൺസുലേറ്റിനുള്ളിൽ രഹസ്യകൂടിക്കാഴ്ചകൾ നടത്തി. വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർ ഒട്ടേറെപ്പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു യുഎഇയിൽ മരിക്കുന്നെന്ന മാധ്യമം ദിനപത്രത്തിലെ റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പത്രം നിരോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുഎഇ ഭരണാധികാരിക്ക് കത്തെഴുതി. ഇതിനു തെളിവായി ജലീൽ വാട്സാപ്പിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് കൈമാറിയ കത്തിന്റെ പകർപ്പും ഹാജരാക്കി.

നയതന്ത്ര ചാനൽ ദുരുപയോഗിച്ചു കോൺസൽ ജനറൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അനധികൃത ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുൾപ്പെടെ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ സഹായവും ജലീൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതെന്നു കോൺസൽ ജനറൽ തന്നോടു പറഞ്ഞു. ജലീലുമായി ഒട്ടേറെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു – സ്വപ്ന പറയുന്നു.

പത്രത്തിനെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് സമ്മതിച്ച് ജലീൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗൾഫിൽ കോവിഡ് കാരണം ഒട്ടേറെ പേർ മരിച്ചതായി ഒരു മാധ്യമം വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ കോൺസൽ ജനറലിന്റെ പിഎ ആയ സ്വപ്നയോടും കോൺസൽ ജനറലിനോടും അക്കാര്യം ആരായുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നു മുൻ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീൽ പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ ആ മാധ്യമത്തെ ഗൾഫിൽ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പാർട്ടിയോ സർക്കാരോ അറിഞ്ഞല്ല ഇരുവർക്കും സന്ദേശം അയച്ചത്. വാർത്തയുടെ നിജസ്ഥിതി അറിയുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നു ജലീൽ വിശദീകരിച്ചു.

നടപടിയെടുക്കണമെന്നാണു കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നു മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ ജലീൽ അതു സമ്മതിച്ചു. പത്രം നിരോധിച്ചാൽ തനിക്കു രാഷ്ട്രീയനേട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നു സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വപ്ന അതു പുറത്തുവിടട്ടെയെന്നു ജലീൽ വെല്ലുവിളിച്ചു. കോൺസൽ ജനറലുമായി ബിസിനസ് ബന്ധമില്ല. യൂത്ത് ലീഗിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ ഇടക്കാലത്തു ട്രാവൽ ഏജൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരു ബിസിനസിലും ലോകത്തൊരിടത്തും പങ്കാളിത്തമില്ല – ജലീൽ പറഞ്ഞു.

