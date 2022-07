നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്: വിചാരണക്കോടതിക്കെതിരെ ആരോപണം എന്തിനെന്ന് െഹെക്കോടതി

കൊച്ചി∙ നടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിചാരണക്കോടതിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്നു ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞു. തുടരന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നാരോപിച്ച് അതിജീവിത നൽകിയ ഹർജിയാണു ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസ് പരിഗണിച്ചത്. കേസിൽ ദിലീപിനെ കോടതി കക്ഷി ചേർത്തു.

സർക്കാരും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ചേർന്നു തുടരന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുകയാണെന്നും ദിലീപിന്റെ അഭിഭാഷകരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ സംഘം തയാറാവുന്നില്ലെന്നും ആരോപിച്ചാണു ഹർജി. ദിലീപിനെ കക്ഷി ചേർക്കുന്നത് അതിജീവിത എതിർത്തു. എന്നാൽ, തനിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉള്ളതിനാൽ കക്ഷി ചേർക്കണമെന്ന ദിലീപിന്റെ വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. നിർണായക തെളിവായ മെമ്മറി കാർഡിന്റെ ഹാഷ് വാല്യു മാറിയെന്ന ഫൊറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് വിചാരണക്കോടതി പ്രോസിക്യൂഷനെ അറിയിച്ചില്ലെന്നും പ്രതികളെ രക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണു കോടതിയുടേതെന്നും അതിജീവിത ഹർജിയിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആരോപണം എന്നു കോടതി ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ നൽകിയ വിവരങ്ങളാണെന്ന് അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷക പറഞ്ഞു. അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നു കോടതി തുടർന്നു ചോദിച്ചു. കൂടുതൽ വാദത്തിനായി ഹർജി മാറ്റി. അന്വേഷണ സംഘം തുടരന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിജീവിതയുടെ അഭിഭാഷകയും ഹർജി മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Kerala High Court's remark on the survivor in actress attacked case