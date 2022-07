ഇ.പി. ജയരാജനെതിരെ വ്യോമയാന നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി എഫ്ഐആർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ കയ്യേറ്റം ചെയ്യുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന യ‍ൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പരാതിയിൽ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിനുമെതിരെയുളള കേസിൽ വ്യോമയാന നിയമങ്ങൾ പ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കി പൊലീസ് എഫ്ഐആർ. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കെതിരെയും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നു പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്ന കെ.എസ്.ശബരീനാഥനെതിരെയും ഈ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിരുന്നു. കോടതി നിർദേശപ്രകാരം ജയരാജൻ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിഎ, ഗൺമാൻ എന്നിവർക്കെതിരെ കേസ് എടുത്തെങ്കിലും ഇവരെ ഉടൻ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നാണു പൊലീസ് നിർദേശം.

എഫ്ഐആർ

∙ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ ഫർസീൻ മജീദിനെ ഇ.പി.ജയരാജൻ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്ത‍ാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് എഫ്ഐആർ. ‘നിങ്ങളാരെടാ പട്ടികളെ സിഎമ്മിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ? സിഎമ്മിനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ട് നീയൊന്നും ജീവനോടിവിടുന്നു പോവില്ലെടാ’ എന്ന ആക്രോശിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജയരാജൻ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ഫർസീനും നവീൻ കുമാറും ‘യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സിന്ദാബാദ്, പ്രതിഷേധം പ്രതിഷേധം’ എന്നു വിളിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചപ്പോൾ ജയരാജൻ ‘സിഎമ്മിന്റെ മുന്നിൽ വച്ച് പ്രതിഷേധിക്കാൻ നീയൊക്കെ ആരെടാ’ എന്ന് ആക്രോശിച്ച് കൈ ചുരുട്ടി നവീനിന്റെ മൂക്കും മുഖവും ചേർത്ത് ആഞ്ഞിടിച്ചു പരുക്കേൽപ്പിക്കുകയും ജയരാജനും ഗൺമാനും പിഎയും ചേർന്ന് താഴെ തള്ളിയിട്ടു മർദിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.

ശബരീനാഥനെ ചോദ്യംചെയ്തു

മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ കെ.എസ്.ശബരീനാഥന്റെ ഫോൺ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ പൊലീസ് കോടതിയെ സമീപിക്കും. ഇന്നലെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ മണിക്കൂർ വീതം ശബരീനാഥനെ ചോദ്യം ചെയ്തു.

