തിരുവനന്തപുരം∙ വയലിനിസ്‌റ്റ് ബാലഭാസ്‌കറിന്റെ അപകട മരണത്തിൽ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതി 29നു വിധി പറയും. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 69 രേഖകൾ പരിശോധിക്കാൻ ഉള്ളതിനാലാണു വിധി പറയുന്നത് മാറ്റിയത്. വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈവർ അർജുൻ അലക്ഷ്യമായി വാഹനം ഓടിച്ചതാണ് അപകട കാരണം എന്നാണു സിബിഐ കണ്ടെത്തൽ. എന്നാൽ അപകടത്തിനു പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നാണു ബാലഭാസ്കറിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം.

2019 സെപ്റ്റംബർ 25നു പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം .തൃശൂരിൽ നിന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പള്ളിപ്പുറം സിആർപിഎഫ് ക്യാംപിനു സമീപത്താണ് അപകടം നടന്നത്. ഭാര്യ ലക്ഷ്മിക്കും ഡ്രൈവർ അർജുനും അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റിരുന്നു. മകൾ അപകട സ്ഥലത്തും ബാലഭാസ്കർ ചികിത്സയിലിരിക്കെയും മരിച്ചു.

English Summary: Violinist Balabhaskar Death Reinvestigation petition to be heard on July 29