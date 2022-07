സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഭരണഘടനാ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം വായിച്ച് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാൻ സിപിഎം. ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നതിന് ഒപ്പമാണ് ഭരണഘടനയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിൽ സജി ചെറിയാൻ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഈ തീരുമാനം.

പാർട്ടി കേന്ദ്രകമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതൽ 15 വരെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തും. സിപിഐയും സമാനമായ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ വിശദാംശങ്ങൾ അവരുമായി ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കും. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളെ ജിഎസ്ടിയിൽ പെടുത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഓഗസ്റ്റ് 10ന് വൈകിട്ട് 5 നു ലോക്കൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിക്കാനും സിപിഎം തീരുമാനിച്ചു.

English Summary: CPM to take constitution oath on independence day