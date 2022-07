ഡിഐജിയുടെ ഭാര്യയോട് മോശം പെരുമാറ്റം: എസ്ഐക്കെതിരായ പരാതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി

ആലപ്പുഴ∙ തന്റെ ഭാര്യയോട് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ മനോജ് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നു കാണിച്ച് ജയിൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡിഐജി എം.കെ.വിനോദ് കുമാർ നൽകിയ പരാതിയിൽ അന്വേഷണ ചുമതലയുള്ള സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി, ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലും ഡിഐജി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുരുപുരം ജംക്‌ഷനിൽ വാഹനപരിശോധനയ്ക്കിടെയാണു സംഭവം. പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂട്ടറിന്റെ രേഖകൾ കാണിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നും ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊള്ളാനും രേഖകൾ സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാക്കിയാൽ മതിയെന്നു ഡിഐജിയുടെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞതാണെന്നും എസ്ഐ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ച് തട്ടിക്കയറുകയായിരുന്നെന്നും എസ്ഐ പറഞ്ഞു.

