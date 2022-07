ധർമപുരി കൊലപാതകം: തുമ്പായി സിസിടിവി ദൃശ്യം; 4 പേർ കീഴടങ്ങി

സേലം ∙ ധർമപുരിയിൽ രണ്ടു മലയാളികൾ വെട്ടേറ്റു മരിച്ച കേസിൽ 4 പ്രതികൾ തെങ്കാശിയിലെ സെങ്കോട്ടൈ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി. സേലം സ്വദേശികളായ ജോസഫ് വിൻസന്റ്, വിഷ്ണുവർധൻ, സുരൻ ബാബു, ഈറോഡ് ഗോവിന്ദചെട്ടിപ്പാളയം സ്വദേശി ആർ.രഘു എന്നിവരാണു കീഴടങ്ങിയത്. കോടതി 4 ദിവസത്തേക്കു റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ടു പങ്കെടുത്തവരാണ് ഇവരെന്നു പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നു. കസ്റ്റഡിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനു പൊലീസ് അപേക്ഷ നൽകി. കൊല്ലപ്പെട്ട മലയാളികളായ ശിവകുമാർ, നെവിൽ ജി.ക്രൂസ് എന്നിവരുമായി ഇവർ സേലത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിനു മുന്നിൽ വച്ചു തർക്കിക്കുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസിനു ലഭിച്ചു. ശിവകുമാറും നെവിലും സ‍ഞ്ചരിച്ച കാറിനെ ഇവർ പിന്തുടരുന്നതായും ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

കൊലപാതകികൾ സഞ്ചരിച്ചതായി കരുതുന്ന കേരള റജിസ്ട്രേഷനിലുള്ള കാർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ പെരിയല്ലി വനമേഖലയിൽനിന്നു 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ പാറമടയ്ക്കു സമീപത്തു നിന്നാണു കണ്ടെത്തിയത്. കാർ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ പ്രതികൾ കടന്നതായാണു സംശയം.

കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തതു കേരളത്തിലാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിനു സൂചന ലഭിച്ചു. കൊച്ചിയിലും തിരുവനന്തപുരത്തും ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേസിൽ നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സേലം സ്വദേശിയുടെ അറസ്റ്റ് ഇന്നുണ്ടായേക്കും. ഇയാളിൽനിന്നു കിട്ടിയ വിവരങ്ങളാണു പൊലീസ് അന്വേഷണം കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഇറിഡിയം വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകളാണു കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ശിവകുമാർ ഇറിഡിയം നൽകാമെന്ന പേരിൽ പലരിൽ നിന്നായി പണം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണു പൊലീസിനു ലഭിച്ച വിവരം.

English Summary: Murder of two Keralites: Four Held