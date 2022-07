കലക്ടർമാർക്ക് മാറ്റം: ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ ആലപ്പുഴ കലക്ടർ; രേണുരാജ് എറണാകുളത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മൂന്നു ജില്ലകളിലെ കലക്ടർമാർക്ക് മാറ്റം. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമനെ ആലപ്പുഴ കലക്ടറായി നിയമിച്ചു. ആലപ്പുഴ കലക്ടർ രേണുരാജിനെ എറണാകുളം കലക്ടറായി മാറ്റി. ലാൻഡ് റവന്യു ജോയിന്റ് കമ്മിഷണർ ജെറോമിക് ജോർജ് ആണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പുതിയ കലക്ടർ. വ്യവസായ ഡയറക്ടർ എസ്.ഹരികിഷോറിന് വ്യവസായ വികസന കോർപറേഷൻ (കെഎസ്ഐഡിസി) എംഡിയുടെ അധികച്ചുമതല നൽകി.

കെഎസ്ഐഡിസി എംഡി എം.ജി. രാജമാണിക്യത്തെ ഗ്രാമവികസന വകുപ്പ് കമ്മിഷണറാക്കി. തദ്ദേശ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറുടെ ചുമതലയും വഹിക്കും. തിരുവനന്തപുരം കലക്ടർ നവജോത് ഖോസയെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയാക്കി. കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷൻ എംഡിയുടെ അധികച്ചുമതലയും ഉണ്ടാകും. എറണാകുളം കലക്ടർ ജാഫർ മാലിക്കിനെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചു. മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ അധികച്ചുമതലയുമുണ്ട് .

പട്ടിക ജാതി വികസന വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ വി.ആർ.കെ. തേജ മൈലവരപ്പ്, സംസ്ഥാന പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപറേഷൻ എംഡിയുടെ അധികച്ചുമതല വഹിക്കും. നിലവിലുള്ള ചുമതലകൾക്കു പുറമേയാണിത്. ഹൗസിങ് കമ്മിഷണർ എൻ.ദേവിദാസിനെ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മിഷണറായി നിയമിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മിഷണർ വിനയ് ഗോയലിനെ ഹൗസിങ് കമ്മിഷണറാക്കി. ഭവന നിർമാണ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി, പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന ഡയറക്ടർ, കേരള റാപിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് കോർപറേഷൻ എംഡി എന്നീ ചുമതലകളും അദ്ദേഹം വഹിക്കും.

കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മിഷണർ അനുപം മിശ്രയെ പ്രോഗ്രാം ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ, ഇവാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിങ് വകുപ്പിൽ ഡയറക്ടർ ആക്കി. നഗരകാര്യ വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ അരുൺ കെ.വിജയനു തിരുവനന്തപുരം സ്മാർട് സിറ്റി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസറുടെ അധികച്ചുമതല കൂടി നൽകി. ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മിഷണർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യനെ ലാൻഡ് റവന്യു ജോയിന്റ് കമ്മിഷണറായി നിയമിച്ചു. ലാ‍ൻഡ് ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയുടെ അധികച്ചുമതലയും ഉണ്ട്. സ്പോർട്സ് യുവജന കാര്യ ഡയറക്ടർ പ്രേം കൃഷ്ണന് കേരള യൂത്ത് ലീഡർഷിപ് അക്കാദമി ഡയറക്ടറുടെ അധികച്ചുമതല നൽകി.

തിരുവനന്തപുരം സബ് കലക്ടർ എം.എസ്. മാധവിക്കുട്ടി, തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മിഷണറുടെ അധികച്ചുമതല കൂടി വഹിക്കും. കോഴിക്കോട് സബ് കലക്ടർ വി.ചെൽസാസിനിക്ക് കോഴിക്കോട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മിഷണറുടെ അധികച്ചുമതല നൽകി. ദേവികുളം സബ് കലക്ടർ രാഹുൽ കൃഷ്ണ ശർമയ്ക്കാണ് ഇടുക്കി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഡവലപ്മെന്റ് കമ്മിഷണറുടെ അധികച്ചുമതല. ഇടുക്കി പാക്കേജ് സ്പെഷൽ ഓഫിസറുടെ ചുമതലയും ഇദ്ദേഹം വഹിക്കും.

English Summary: New Collectors in Three Districts