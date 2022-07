ദ്രൗപദി മുർമുവിന് ലഭിച്ച ആ വോട്ട് ആരുടേത്?

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ക്രോസ് വോട്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ആകെ കുഴങ്ങി മുന്നണികൾ. ദ്രൗപദി മുർമുവിന് കേരളത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ച ആ ഒരു വോട്ട് ആരുടേതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എളുപ്പമല്ല.

വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന 18നു തന്നെ ബാലറ്റുകളും കൗണ്ടർ ഫോയിലും അടക്കം എല്ലാ പോളിങ് സാമഗ്രികളും ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഓരോ ബാലറ്റിന്റെയും പിറകിൽ ഒരു നമ്പറുണ്ട്. അത് കറുത്ത കടലാസ് വച്ച് ഒട്ടിച്ചിരിക്കും. അത് പൊളിച്ച് കൗണ്ടർ ഫോയിലുമായി ഒത്തു നോക്കിയാൽ ആരുടെ വോട്ടാണ് ദ്രൗപദിക്കു ലഭിച്ചതെന്ന് അറിയാം. എന്നാൽ, രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പിൽ പിന്നീട് അങ്ങനെ കൃത്രിമം കാണിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും അതു സാധിക്കില്ല. തർക്കം വന്നാൽ കോടതിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പരിശോധന ആവശ്യപ്പെടാമെന്നു മാത്രം.

ദേശീയതലത്തിൽ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി ദ്രൗപദി മുർമുവിനു പിന്തുണ നൽകിയ ജനതാദൾ(എസ്) കേരള ഘടകത്തിലെ നിയമസഭാംഗങ്ങളായ മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി, മാത്യു ടി.തോമസ് എന്നിവരിൽ ഒരാളാണോ എന്ന പ്രചാരണം ഉണ്ടെങ്കിലും പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങൾ അതു തള്ളി. ആദിവാസി ഗോത്ര വനിതയായ മുർമുവിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ പട്ടികജാതി–വർഗ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട അംഗങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചതാകാമെന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. രണ്ടാം വനിതാ രാഷ്ട്രപതിക്കായി ഒരു വനിതാ അംഗം മാറി കുത്തിയതാകാം എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രചാരണം.

ചോർച്ചയുടെ പേരിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ ഇരുമുന്നണികളും മുതിർന്നിട്ടില്ല. അരുതാത്തത് ബോധപൂർവം നടന്നോ എന്ന പരിശോധന രഹസ്യമായി സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേതു പോലെ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വിപ്പ് ഇല്ല. മുന്നണികൾ തീരുമാനം എടുത്താൽ അതു പാലിക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ പൊതുവിലുള്ള രീതി. ഇന്നത്തെ നിലയിൽ മുന്നണികൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച 1980 മുതൽ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ക്രോസ് വോട്ടിങ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

∙ ‘മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. സിപിഎമ്മിന്റെ എംഎൽഎമാർ ആരും മാറി വോട്ടു ചെയ്തിട്ടില്ല’ – കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ (സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി)

∙ ‘എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല. ഒന്നും അറിയാതെ ആരെയെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ശരിയല്ല.’ – വി.ഡി. സതീശൻ (പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്)

∙ ‘ദ്രൗപദി മുർമുവിനു ലഭിച്ച ആ ഒരു വോട്ടിന് കേരളത്തിലെ 139 എംഎൽഎമാരുടെ വോട്ടിനെക്കാൾ മൂല്യമുണ്ട്.’ – കെ.സുരേന്ദ്രൻ (ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്)

English Summary: Whose vote did Draupadi Murmu get from Kerala?