എംഡിഎംഎ കൈവശംവച്ച അഞ്ച് കുട്ടികൾക്കെതിരെ കേസ്

കൊടുമൺ (പത്തനംതിട്ട) ∙ മാരകമായ ലഹരിമരുന്ന് കൈവശം വച്ചതിനും ഉപയോഗിച്ചതിനും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത 5 വിദ്യാർഥികൾക്കെതിരെ എക്സൈസ് കേസെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അടൂർ താലൂക്കിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് എംഡിഎംഎയുടെ (മെത്തലീൻ ഡയോക്സി മെതാംഫ്റ്റമൈൻ) വ്യാപക ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്.

തുടർന്ന് തട്ട തോലൂഴം, പാറക്കര, അങ്ങാടിക്കൽ വടക്ക്, ഇടത്തിട്ട തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ലഹരിമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മേഖലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർഥികളാണിവർ. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത കുട്ടികളെ കൂടുതൽ ചോദ്യംചെയ്തു വരികയാണ്.

English Summary: Case against five children for possession of MDMA