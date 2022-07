പ്രതിഷേധ ഭയം; മുഖ്യമന്ത്രി വരും മുൻപ് ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അറസ്റ്റിൽ

തോന്നയ്ക്കൽ (തിരുവനന്തപുരം) ∙ കുമാരനാശാന്റെ 150–ാം ജന്മ വാർഷികാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ച‌െയ്യാനെത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാലോ എന്ന സംശയത്തിൽ സംഘാടക സമിതി നേതാവിനെ പൊലീസ് കരുതൽ തടങ്കലിലെടുത്തു. ഡിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ സംഘാടക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ എസ്.കൃഷ്ണകുമാറിനെയാണ് ‌‌‌‌‌‌‌‌‌അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നതിനു മുൻപേ പൊലീസ് പിടികൂടി സ്റ്റേഷനില‍ിരുത്തിയ കൃഷ്ണകുമാർ ഉൾപ്പെടെ 6 പേരെ അദ്ദേഹം മടങ്ങിയ ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചത്. മഹിളാ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ ഭർത്താവാണ് കൃഷ്ണകുമാർ.

കേരള സർവകലാശാല മുൻ സിൻഡിക്കറ്റ് അംഗവും പോത്തൻകോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗവുമായ കൃഷ്ണകുമാർ ആശാൻ സ്മാരകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം പങ്കാളിയാണ്. ഇന്നലെയും ഉച്ചവരെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തു പോയ ശേഷം 3 മണിയോടെ തിരികെ സ്കൂട്ടറിൽ എത്തിയ ഉടൻ ഇരുപത്തഞ്ചോളം പൊലീസുകാർ വളഞ്ഞു.

പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന‍ും പറഞ്ഞു. കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ 2019 ൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ കേസുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ‍ായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. കൃഷ്ണകുമാറിനു പുറമേ ഡിസിസി വൈസ്പ്രസിഡന്റ് എം.മുനീർ, പ്രവർത്തകരായ സുനി, ജോയി, സുജി, സഫർ എന്നിവരെയാണ് മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

∙ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണകുമാർ: ‘‘സംഘാടക സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ അവിടെ പോക‍ാറുള്ളതാണ്. ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യം മംഗലപുരം സ്റ്റേഷനിലും പിന്നീട് കഠിനംകുളത്തും കൊണ്ടുപോയി. 6 മണിക്കു ശേഷമാണ് വിട്ടയച്ചത്. ആശാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയെന്നത് വിദൂര ചിന്തയിൽ പോലും ഇല്ലായിരുന്നു.’’

English Summary: Fear of Protest; DCC General Secretary arrested before Chief Minister comes