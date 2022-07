അതിജീവിതയുടെ മൊഴി അവർ പറയുന്നിടത്ത് എടുക്കാൻ നിർദേശം

കൊച്ചി ∙ ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് ഇരയാകുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉടനടി സഹായം ലഭിക്കാനായി കർശന നിർദേശങ്ങളുമായി ഹൈക്കോടതി. വിവരം ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചുവരുത്താതെ അതിജീവിതയെ ബന്ധപ്പെടാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്നത് ഉൾപ്പെടെ 10 നിർദേശങ്ങളാണ് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ മുന്നോട്ടുവച്ചത്.

അതിജീവിതയുടെ മൊഴി അവരുടെ വീട്ടിലോ, അവർ പറയുന്ന സ്ഥലത്തോ പോയി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാതാപിതാക്കളുടെയോ രക്ഷിതാക്കളുടെയോ, അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയോ, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും നിർദേശത്തിലുണ്ട്.

ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരകളാവുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മാനസിക പിന്തുണ നൽകാനും മെഡിക്കൽ, നിയമ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും സമഗ്രമായ പ്രോട്ടോക്കോൾ (പെരുമാറ്റച്ചട്ടം) കോടതി നിർദേശിച്ചു. കുറ്റവാളിയോട് ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തേണ്ടിവന്നെന്നു കാണിച്ചു പൊലീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങളുമായി അതിജീവിത നൽകിയ ഹർജിയിലാണു നിർദേശം.

സഹായം തേടി വിളിക്കാൻ 112 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ സർക്കാർ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കണം. കേസെടുത്താൽ സഹായത്തിന് വിക്ടിം ലെയ്സൺ ഓഫിസറെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം. രഹസ്യമൊഴി നൽകാനുള്ള നടപടികളിലും സഹായം നൽകണം.

Engligh Summary: Kerala High Court Instructs to take the statement of Rape Survivors where she says it