മുഖ്യമന്ത്രിയെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ ശ്രമം; 4 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ

കിളിമാനൂർ (തിരുവനന്തപുരം) ∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ച 4 യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ. കേരള പൊലീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ പൊതു സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ കടവിളയിൽ കാത്തുനിന്ന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആർ.അനന്തകൃഷ്ണൻ, നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എ.അനസ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.ആദർശ്, മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ.രോഹൻ എന്നിവരെ ശനി വൈകിട്ട് 4.45ന് ആണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.

വർക്കല ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തവരെ വർക്കല സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചശേഷം രാത്രി നഗരൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ച് 8 മണിയോടെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. വാഹനത്തിൽ കയറ്റിയ ശേഷം 4 പേരുടെയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പൊലീസ് വാങ്ങി വച്ചു. ജാമ്യം നൽകിയ ശേഷമാണു ഫോണുകൾ തിരികെ നൽകിയത്. ഇവരിൽ നിന്നും കറുത്ത തുണികളും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.

