പ്രതിഷേധം: 4 കോൺഗ്രസ് എംപിമാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

ന്യൂഡൽഹി ∙ വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ ലോക്സഭയിൽ പ്ലക്കാർഡുകളുമായി പ്രതിഷേധിച്ച 4 കോൺഗ്രസ് എംപിമാർക്ക് ഈ സമ്മേളനം തീരുംവരെ സസ്പെൻഷൻ. കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള ടി.എൻ.പ്രതാപൻ, രമ്യ ഹരിദാസ്, തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ള മാണിക്കം ടഗോർ, എസ്.ജ്യോതിമണി എന്നിവരെയാണു സ്പീക്കർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയതിന് ഇവരെ ആദ്യം താക്കീതു ചെയ്തു. പിന്നാലെയാണ് ഭരണപക്ഷം സസ്പെൻഷൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത്.

രാഷ്ട്രപതിയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ കാരണം ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കു 2നാണു സഭ ചേർന്നത്. ചോദ്യോത്തരവേള തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി. തുടർന്നു നിർത്തിവച്ച സഭ 3നു വീണ്ടും ചേർന്നപ്പോഴും പ്രതിഷേധം തുടർന്നു.

സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കുന്നതു വരെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിനു പുറത്തെ ഗാന്ധിപ്രതിമയ്ക്കു മുൻപിൽ സമരം ചെയ്യുമെന്നു മാണിക്കം ടഗോറും ജ്യോതിമണിയും പറഞ്ഞു. സസ്‌പെൻഷൻ പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എം.കെ.രാഘവൻ സ്പീക്കർക്കു കത്ത് നൽകി.

English Summary: 4 Congress MPs Suspended From Lok Sabha For Entire Session After Protests