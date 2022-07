വനഭൂമിക്കു പട്ടയം: മറുപടി നൽകാതെ കേന്ദ്രം

തിരുവനന്തപുരം∙1977 ജനുവരി ഒന്നിനു മുൻപ് വനഭൂമി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന‍വർക്കു പട്ടയം നൽ‍കാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും കേരളം പൂർത്തിയാക്കി സമർപ്പിച്ചിട്ടും മറുപടി നൽകാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ. പതിനായിരക്കണക്കിനു പേരാണ് പട്ടയം കാത്തിരിക്കുന്നത്. 5 ജില്ലകളിലെ 28,588.159 ഹെക്ടർ വനഭൂമിയുടെ തരംമാറ്റത്തി‍ന് മൂന്നു ദശാബ്ദങ്ങളായി നടപടികൾ നീളുകയാണ്.

കേന്ദ്ര വനം, പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ പട്ടയം നൽകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 4,700 പേർക്ക് പട്ടയം നൽകാനാണു നീക്കം. കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചാൽ ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, തൃശൂർ, എറണാകുളം, കൊല്ലം ജില്ലകളിലുള്ളവർക്കും, പാലക്കാട് ജില്ലയുടെ ചില ഭാഗത്തുള്ള‍വർക്കും പട്ടയം കിട്ടും. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ മാത്രം 6,362 കർഷകരുടെ അപേക്ഷകളി‍ൻമേൽ ഭൂമി–അതിർത്തി നിർണയ പരിശോധനയും പൂർത്തിയായി. പട്ടയ വിഷയത്തിൽ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്തു നിന്നു കഴിഞ്ഞ മാസം 17ന് കേന്ദ്രത്തിനു സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ മാസം 13ന് വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ, കേന്ദ്ര വനം–പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര യാദവിനെ നേരിട്ടു കാണുകയും ചെയ്തു.

കേന്ദ്രാനുമതി ലഭിച്ചാൽ ?

വനഭൂമി കൈവശ‍ം വച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഭൂമി അളന്നു തിട്ടപ്പെടുത്തും. ഭൂ‍രേഖകൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കും. അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് വനം വകുപ്പിനു ലഭിച്ച പരാതികൾ പരിശോധിക്കും. മുറിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വൃക്ഷങ്ങളുടെ കണക്ക് വൃക്ഷ റജിസ്റ്ററിൽ രേഖപ്പെടുത്തി, കൈവ‍ശക്കാർക്ക് നോട്ടിസ് അയയ്ക്കും. വനം വകുപ്പാണ് പട്ടയം അനുവദിക്കുക. 1977 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ പട്ടയത്തിന് മുൻകാല പ്രാബല്യം ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ, നിയമപരമായ പ്രാബല്യം, പട്ടയം ലഭിക്കുന്ന ദിവസം മുതലായിരിക്കും.

മൂന്നു ദശാബ്ദ‍ം; കനി‍യാതെ കേന്ദ്രം

1977 ജനുവരി ഒന്നിനു മുൻപുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങൾ ക്രമപ്പെ‍ടുത്തുന്നതിന് 28,588.159 ഹെക്ടർ വനഭൂമിയുടെ തരം‍മാറ്റത്തിനായി 1980ലെ വനം (സംരക്ഷണ) നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് (രണ്ട്) പ്രകാരം വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം 1993ൽ ആണ് അംഗീകാരം നൽകിയത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 1970.41 ഹെക്ടർ വനഭൂമി ക്രമപ്പെടുത്തുന്ന‍തിനുള്ള നിർദേശം 2020 ഏപ്രിൽ രണ്ടിനു കേരളം, കേന്ദ്രത്തിനു സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

English Summary: No reply from central government regarding deed for forest area