സൗജന്യ കിറ്റ്: റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ കമ്മിഷൻ ഭാഗികമായി നൽകും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് കാലത്തു സൗജന്യ ഭക്ഷ്യക്കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തതിനു റേഷൻ വ്യാപാരികൾക്കുള്ള കുടിശിക ഭാഗികമായി നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കുടിശികയുള്ള 11 കിറ്റുകളുടെ കമ്മിഷൻ 3 ഘട്ടങ്ങളായി നൽകാനാണു ധാരണ. ആദ്യഘട്ടത്തിലെ തുക നൽകാൻ മാത്രം 8 കോടിയിലേറെ രൂപ വേണ്ടി വരുമെന്നാണു സൂചന. മുഖ്യമന്ത്രിയും ധന, ഭക്ഷ്യ മന്ത്രിമാരുമായി ഈയാഴ്ച നടക്കുന്ന ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷം അന്തിമ തീരുമാനമാകും.

ഒന്നും രണ്ടും പിണറായി സർക്കാരുകളുടെ കാലത്ത് ആകെ 13 തവണയായി 11 കോടി കിറ്റുകളാണു റേഷൻ കടകൾ വഴി നൽകിയത്. ഒന്നാം സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് 10 തവണ കിറ്റ് നൽകി. 2020ൽ ആദ്യം നൽകിയ കിറ്റിന് 7 രൂപ കണക്കാക്കിയും തുടർന്ന് ഓണക്കിറ്റിന് 5 രൂപ വച്ചും വ്യാപാരികൾക്കു കമ്മിഷൻ നൽകി. 2021 മേയിൽ കിറ്റ് വിതരണത്തിനായി കമ്മിഷൻ ഉൾപ്പെടെ നൽകാൻ തുക അനുവദിച്ച് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയെങ്കിലും പിന്നീട് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ, പണമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു കമ്മിഷൻ നൽകിയില്ല. ഇത്തവണയും ഓണക്കിറ്റ് നൽകാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാപാരികളുടെ എതിർപ്പ് മറികടക്കാനാണു കുടിശിക ഭാഗികമായി നൽകാനുള്ള ധാരണ.

റേഷൻ കാർഡ് ഉടമയിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പിരിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ റേഷൻ വ്യാപാരികളുടെ ക്ഷേമനിധിയിലേക്കുള്ള വിഹിതമായി റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകളിൽ നിന്നു പ്രതിമാസം ഒരു രൂപ ഒരു വർഷത്തേക്കു പിരിക്കാൻ നീക്കം. ആകെ ഉള്ള 92 ലക്ഷം കാർഡ് ഉടമകളിൽ 6 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന നിർധനരായ അന്ത്യോദയ അന്നയോജന (എഎവൈ) കാർഡ് ഉടമകൾ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളവരിൽനിന്നാകും തുക പിരിക്കുക.

