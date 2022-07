സുരേഷ്കുമാറിന്റെ ശമ്പളത്തിൽനിന്ന് 6.7 ലക്ഷം തിരിച്ചുപിടിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തു നിന്നു ബി.അശോകിനെ മാറ്റിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം തുടങ്ങിവച്ച അച്ചടക്ക നടപടികളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പുതിയ ചെയർമാൻ രാജൻ ഖോബ്രഗഡെ. ഒൗദ്യോഗിക വാഹനം ദുരുപയോഗം ചെയ്ത ഇനത്തിൽ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം.ജി.സുരേഷ്കുമാർ കെഎസ്ഇബിക്കു നഷ്ടം വരുത്തിയ 6.7 ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശമ്പളത്തിൽനിന്ന് 10 ഗഡുക്കളായി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ ഖോബ്രഗഡെ ഉത്തരവിട്ടു.

സുരേഷ്കുമാർ ഉൾപ്പെടെ യൂണിയൻ നേതൃത്വം ചെയർമാനെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ നിയമപ്രകാരമേ നടപടികളുണ്ടാകുവെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നെന്നാണു സൂചന. പിന്നാലെയാണ് ഉത്തരവ്. സുരേഷ്കുമാർ മുൻമന്ത്രി എം.എം.മണിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി ജോലി ചെയ്തപ്പോഴാണു വാഹനം സ്വകാര്യ ആവശ്യത്തിന് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി കെഎസ്ഇബി വിജിലൻസ് വിഭാഗം കണ്ടെത്തിയത്.

