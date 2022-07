കെ.ആർ. നാരായണന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ 25 വർഷം

കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ കെ.ആർ.നാരായണൻ രാഷ്ട്രപതിയായി സ്ഥാനമേറ്റതിന്റെ 25–ാം വാർഷികദിനത്തിലാണ് ദ്രൗപദി മുർമു അധികാരമേറ്റത്. 1997 ജൂലൈ 25നാണ് കെ.ആർ.നാരായണൻ അധികാരമേറ്റത്.

മലയാളിയായ ആദ്യ ഉപരാഷ്‌ട്രപതിയും ആദ്യ രാഷ്‌ട്രപതിയുമായ നാരായണൻ ദലിത് സമുദായത്തിൽനിന്നു രാഷ്ട്രപതി പദവിയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെയാളുമാണ്. കെ.ആർ.നാരായണൻ സ്ഥാനമേറ്റു 10 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ 2007 ജൂലൈ 25ന് രാജ്യത്തെ ആദ്യ വനിത രാഷ്ട്രപതിയായി പ്രതിഭ പാട്ടീൽ അധികാരമേറ്റു.

English Summary: 25th anniversary of K.R. Narayanan's oath as President of India