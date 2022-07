മൊഴി മാറ്റാൻ സമ്മർദമെന്നു സ്വപ്ന, ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമെന്നു സർക്കാർ

കൊച്ചി ∙ സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു പങ്കുണ്ടെന്ന തന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്നു സമ്മർദത്തിലാക്കി മൊഴി മാറ്റിക്കാൻ പൊലീസിനെ സർക്കാർ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയാണെന്നു സ്വപ്ന സുരേഷ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ സ്വപ്ന ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നു ഗുഢാലോചനയിൽ പങ്കെടുത്തയാൾ തന്നെ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നു സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനും ഉൾപ്പെടെ പങ്കുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലിനെ തുടർന്നു തിരുവനന്തപുരത്തും പാലക്കാടുമാണു സ്വപ്നയ്ക്കെതിരെ കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ഇത് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണു സ്വപ്ന ഹർജി നൽകിയത്. ഹർജിയിൽ വാദം പൂർത്തിയായതിനെ തുടർന്നു ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാൻ വിധി പറയാൻ മാറ്റി.

സ്വപ്നയുടെ രഹസ്യമൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്നു തെളിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതിയെന്ന് വാദത്തിനിടെ ഹൈക്കോടതി ആരാഞ്ഞു. ഇഡിയുടെ അന്വേഷണവുമായി ഗൂഢാലോചനക്കേസിന് ബന്ധമില്ലെന്നും ഇഡിയുടെ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഈ കേസിൽ കാത്തിരിക്കാനാവില്ലെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു. സമാന്തര അന്വേഷണമല്ല നടക്കുന്നത്.

സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിനു പിന്നിൽ സ്ഥാപിത താൽപര്യമുണ്ടെന്നു സർക്കാരിനുവേണ്ടി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ടി.എ. ഷാജി വാദിച്ചു. സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴൊന്നും പറയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സ്വപ്‌ന പറയുന്നത്. സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ പ്രതിയായ സ്വപ്നയ്ക്ക് എങ്ങനെ രഹസ്യമൊഴി നൽകാനാവും? ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ കോടതിയിൽ നൽകുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

ഇഡിക്ക് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും ഇ.ഡി. സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സ്വപ്നയുടെ അഭിഭാഷകൻ അറിയിച്ചു. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി സ്വപ്നയ്ക്കു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരും ആരോപണം ഉയർത്തിയിട്ടില്ലെന്നും തെളിവില്ലാതെയാണു കേസെടുത്തതെന്നും സ്വപ്നയുടെ അഭിഭാഷകൻ ആർ.കൃഷ്ണരാജ് വാദിച്ചു.

English Summary: Swapna Suresh against government of kerala and kerala police