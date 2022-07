സിൽവർലൈനു പകരം കേരളത്തിൽ അതിവേഗ ട്രെയിനെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ സിൽവർലൈനിനു ബദലായി കേരളത്തിൽ അതിവേഗ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി. 130 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നേരത്തേ ഇക്കാര്യം റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പരാമർശിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നലെ സംസ്ഥാന ബിജെപി സംഘവുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമായ സൂചന നൽകി. ഇതു സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എംപിമാരുമായി ഉടൻ ചർച്ച നടത്തും.

പരിശോധിക്കുന്നത് 3 സാധ്യതകളാണ്:

1. മംഗളൂരു മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള മൂന്നാം ലൈൻ

2. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ഷൊർണൂർവരെ മൂന്നാം ലൈനും ഷൊർണൂർ–മംഗളൂരു പാതയിൽ വളവുകൾ നിവർത്തി രണ്ടു ലൈനുകൾ കാര്യക്ഷമമാക്കലും.

3: നിലവിലെ സിഗ്നൽ സംവിധാനം പരിഷ്കരിച്ച് ട്രെയിനുകളുടെ വേഗം കൂട്ടൽ.

സിൽവർലൈനിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തിന്റെ റെയിൽവേ വികസനം തടസ്സപ്പെടില്ലെന്നു മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കെ–റെയിൽ കോർപറേഷൻ നൽകിയ സിൽവർലൈൻ ഡിപിആർ അപൂർണമാണെന്നു റെയിൽവേ പറഞ്ഞിരുന്നു. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ മറുപടി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാമ്പത്തിക സാധ്യത കൂടി പഠിച്ച ശേഷമേ അന്തിമാനുമതി നൽകൂവെന്ന് മന്ത്രി പാർലമെന്റിലും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബദൽ മാർഗങ്ങൾ റെയിൽവേ നോക്കുന്നത്.

വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ഇന്നലെ മന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ച് അതിവേഗ ട്രെയിനിനു പദ്ധതികൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. റെയിൽവേയുടെ ഗവേഷണ വിഭാഗം നടത്തിയ സാധ്യതാ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് എംപിമാരുടെ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നു ബിജെപി സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഈ സമ്മേളന കാലയളവിൽത്തന്നെ യോഗം വിളിക്കുന്നതു പരിഗണിക്കാമെന്ന് മന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയതായി വി.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ, റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അമിനിറ്റീസ് സമിതി ചെയർമാൻ പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ്, സംസ്ഥാന നേതാക്കളായ വി.വി.രാജേഷ്, പി.സുധീർ എന്നിവരായിരുന്നു സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. സിൽവർലൈൻ അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും പകരം ബ്രോഡ്ഗേജിൽത്തന്നെ അതിവേഗ ട്രെയിൻ ഓടിക്കാവുന്ന ‘ഗോൾഡൻ ലൈൻ’ വരുമെന്നും പി.കെ.കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു. നേമം കോച്ചിങ് ടെർമിനൽ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഉറപ്പുനൽകിയതായി വി. മുരളീധരൻ അറിയിച്ചു.

സിൽവർലൈൻ: സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടത് അഴിമതിയാണെന്ന് സതീശൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ സിൽവർലൈൻ നിലപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മാറ്റം വരുത്തിയെങ്കിലും കേന്ദ്രത്തിന്റെയോ റെയിൽവേ ബോർഡിന്റെയോ അനുമതിയില്ലാതെ, ഡിപിആർ പോലും പൂർണമായി തയാറാക്കാതെ, അലൈൻമെന്റ് തീരുമാനിക്കാതെ എന്തിനാണു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോയതെന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മറുപടി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ.ജപ്പാൻ കമ്പനിയുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കി ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു വലിയ തുക വായ്പയെടുത്ത് അതിന്റെ മറവിൽ അഴിമതി ലക്ഷ്യമിട്ടാണു സർക്കാർ ന‍ീങ്ങിയതെന്നു വ്യക്തമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

English Summary: Central Government may take a move to bring an alternative for K Rail