കടമെടുപ്പ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ ക്ഷേമപദ്ധതികളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ധനമന്ത്രി; കേരളം കോടതിയിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ കടമെടുപ്പു പരിധി വെട്ടിക്കുറച്ച കേന്ദ്ര നടപടിക്കെതിരെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമനടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ സൂചന നൽകി കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനു മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാലിന്റെ കത്ത്.

ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം നിർത്തലാക്കിയതും റവന്യു കമ്മി ഗ്രാന്റ് കുറച്ചതും കടമെടുപ്പു വെട്ടിക്കുറച്ചതും ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾ‌ക്കും വിവിധ കോടതി വിധികൾക്കും എതിരാണെന്ന് അക്കമിട്ടു നിരത്തിയാണു കത്ത്. കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായുള്ള നടപടിക്രമം പാലിക്കാനാണു കത്തു നൽകിയതെന്നു സൂചനയുണ്ട്. അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് മധുരയിൽ ചേരുന്ന ജിഎസ്ടി കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കേരളം നിയമവഴിക്കു നീങ്ങാനാണു സാധ്യത.

കത്തിൽ നിന്ന്:

∙ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കടം തിരിച്ചടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിലോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജാമ്യത്തിന്മേൽ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ മാത്രമേ പുതിയ വായ്പയെടുക്കാൻ കേന്ദ്ര അനുമതി തേടേണ്ടതുള്ളൂ. അതിനാൽ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കടമെടുപ്പിനെ അമിതമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിക്കാനാകില്ല.

‌∙ റവന്യു കമ്മി നികത്തുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര ഗ്രാന്റ് കുറച്ചതിനാൽ 7,000 കോടി കേരളത്തിനു നഷ്ടപ്പെടും. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം നിർത്തലാക്കുന്നതിനാൽ 12,000 കോടി വരുമാനത്തിൽ കുറവുണ്ടാകും. ഇതിനു പുറമേയാണു കടമെടുപ്പിൽ 4,000 കോടി ഇൗ വർഷം വെട്ടിക്കുറച്ചത്. ആകെ 23,000 കോടിയുടെ വരുമാനക്കുറവാണു കേരളത്തിനുണ്ടാകുക. ഭവന നിർമാണം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി പ്രധാന മേഖലയിലെ ഒട്ടേറെ ക്ഷേമപദ്ധതികളെ ഇതു ബാധിക്കും.

∙ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന വിഹിതം 25 വർഷം കൊണ്ട് 15.8 ശതമാനത്തിൽ നിന്നു 3% ആയി താഴ്ന്നു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ സാമ്പത്തികാധികാരം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയല്ല കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ ജോലി. അതു ചെയ്യേണ്ടതു ജുഡീഷ്യറിയാണ്. എത്രയോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ‌ സ്വന്തം നിലയ്ക്കു കടമെടുക്കുന്നുണ്ട്.

∙ സർക്കാർ ട്രഷറി നിക്ഷേപമായും മറ്റും സ്വീകരിക്കുന്ന പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടിലെ പണം കടമെടുപ്പു പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് 2017 ഓഗസ്റ്റിൽ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതു പിൻവലിക്കണം.

∙ 15–ാം ധനകാര്യ കമ്മിഷന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ധനം കൈകാര്യം ചെയ്യലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ 2022–23ൽ ജിഡിപിയുടെ മൂന്നര ശതമാനവും 2023–24ൽ 3 ശതമാനവും മാത്രമേ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കടമെടുക്കാവൂ എന്നു ശുപാർശ ചെയ്ത ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ കേന്ദ്രം എത്ര തുക കടമെടുക്കണമെന്നു പറയാൻ തയാറായില്ല.

