800 കോടിയുടെ ഫ്രഞ്ച് ധനസഹായം സ്വീകരിക്കാൻ അനുമതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഫ്രഞ്ച് ബാങ്കായ എഎഫ്ഡിയിൽനിന്ന് 800 കോടി രൂപ (10 കോടി യൂറോ) ധനസഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവിനു (ആർകെഐ) കീഴിൽ നടപ്പാക്കുന്ന വികസനപദ്ധിക്കാണു ധനസഹായം സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇതിനുള്ള കരാർ ഒപ്പുവയ്ക്കാൻ ആർകെഐ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

∙ എസ്എസ്എൽസി പാസായത് അയോഗ്യതയായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള തസ്തികകളിലെ നിയമനത്തിന് ആർമി മെട്രിക്കുലേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഇന്ത്യൻ ആർമി സ്‌പെഷൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷൻ) അല്ലെങ്കിൽ നാവിക / വ്യോമസേന നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടിയ വിമുക്ത ഭടന്മാർ അർഹരാണെന്ന് ഉത്തരവു പുറപ്പെടുവിക്കും.

∙ ഖരമാലിന്യ സംസ്‌കരണ പദ്ധതി സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് യൂണിറ്റിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജിഐഎസ് വിദഗ്ധന്റെ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കും.

∙ വനിതാ കമ്മിഷനിലെ 9 സ്ഥിരം ജീവനക്കാരുടെയും 5 കോ-ടെർമിനസ് ജീവനക്കാരുടെയും ശമ്പള സ്‌കെയിലും ആനുകൂല്യങ്ങളും 2019 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തോടെ പരിഷ്‌കരിക്കും.

∙ ദേവസ്വം റിക്രൂട്മെന്റ് ബോർഡിലെ ജീവനക്കാർക്ക് 2019 ജൂലൈ 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തോടെ 11–ാം ശമ്പള പരിഷ്‌കരണ ഉത്തരവിലെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കും.

