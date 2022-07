സജി ചെറിയാന്റെ സ്റ്റാഫിനെ വീതിച്ചെടുത്ത് പെൻഷൻ ഉറപ്പാക്കി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗവർണറുടെ ഇടപെടലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിമർശനവും കണക്കിലെടുക്കാതെ മന്ത്രിമാരുടെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചു. രാജിവച്ച മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്റെ പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ ജോലിയും പെൻഷനും ഉറപ്പാക്കാൻ മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ ഓഫിസിൽ നിയമിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് 37 പേരെയും മന്ത്രിമാർക്ക് 30 പേരെയും പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫായി നിയമിക്കാം. എന്നാൽ, ചെലവു ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി 25 പേർ വീതം മതിയെന്ന് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. അന്നത്തെക്കാൾ ഗുരുതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ സർക്കാർ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ എണ്ണം കൂട്ടിയത്.

പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി, പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റ്, 2 അഡിഷനൽ പഴ്സനൽ അസിസ്റ്റന്റുമാർ, 5 ക്ലാർക്ക്, 2 ഷോഫർ, 7 ഓഫിസ് അറ്റൻഡന്റ്, ഒരു കുക്ക്, 2 അഡിഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ, 3 അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ എന്നിങ്ങനെ 25 പേരാണ് സജി ചെറിയാന്റെ സ്റ്റാഫിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ സർക്കാർ സർവീസിലെ 5 പേരെ അവരുടെ വകുപ്പുകളിലേക്കു തിരിച്ചയച്ചു. ബാക്കി 20 പേർക്കും ഇൗ മാസം 20 വരെ തുടരാൻ അനുമതി നൽകി. 21 മുതൽ മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിൽ നിയമനം നൽകി. ഒരു ദിവസം ഇടവേള വന്നാൽ പെൻഷൻ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാലാണ് ഉടൻ പുനർനിയമനം.

6 പേരെ മന്ത്രി വി.അബ്ദുറഹിമാനു കൈമാറി. ഇതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകെ സ്റ്റാഫ് 30 ആയി. മന്ത്രി പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസിന് 5 പേരെ നൽകി. ഇതോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാഫ് 29 ആയി. ഒരാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫിലേക്ക് എടുത്തു. ബാക്കിയുള്ളവരെ വി.എൻ.വാസവന്റെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെയും ഓഫിസിലേക്കു മാറ്റി.

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത കണക്കിലെടുക്കാതെ നിയമിക്കുന്ന പഴ്സനൽ സ്റ്റാഫിന് 30,000 രൂപ മുതൽ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ വരെയാണു ശമ്പളം. 2 വർഷം ജോലി ചെയ്താൽ പെൻഷൻ കിട്ടും. ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം ശമ്പളമുള്ള അഡിഷനൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി 2 വർഷം ജോലി ചെയ്താൽ 8,300 രൂപയും 5 വർഷം ജോലി ചെയ്താൽ 21,000 രൂപയും പ്രതിമാസം പെൻഷൻ ലഭിക്കും.

