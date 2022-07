നിക്ഷേപങ്ങളുടെ ഗാരന്റി; 5 ലക്ഷമാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവും നടപ്പായില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ ലിക്വഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കു ഗാരന്റി 5 ലക്ഷം രൂപയായി വർധിപ്പിക്കുമെന്നു സഹകരണ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഒന്നും നടപ്പായില്ല. ഇപ്പോഴും 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ മാത്രമാണു ഗാരന്റി. ലിക്വിഡേറ്ററുടെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ഗാരന്റി നൽകുക. 5 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയർത്തുമെന്ന വാഗ്ദാനം തന്നെ നടപ്പാകാതിരിക്കെയാണു മുഴുവൻ നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഗാരന്റി നൽകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗാരന്റി സ്കീമിനു കീഴിൽ പദ്ധതി തയാറാക്കുന്നെന്നു സഹകരണ മന്ത്രിയും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സഹകരണ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടു നിയമഭേദഗതിക്കു സർക്കാർ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസ്യത തകർക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ.

English Summary: Offers still pending regarding gurantee over investments