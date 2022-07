കുറ്റാലത്ത് കുളിക്കുന്നതിനിടെ ഒഴുകിപ്പോയ 2 സ്ത്രീകൾ മരിച്ചു

തെന്മല (കൊല്ലം) ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ തെങ്കാശി കുറ്റാലത്ത് കുളിക്കാൻ എത്തിയ 2 വിനോദ സഞ്ചാരികൾ ഒഴുക്കിൽപെട്ടു മരിച്ചു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 5.50ന് ആയിരുന്നു അപകടം. സേലം പൺറൊട്ടി സ്വദേശിനി കലാവതി, ചെന്നൈ സ്വദേശിനി മല്ലിക എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. 5 പേർ ഒഴുക്കിൽപെട്ടെങ്കിലും മൂന്നു പേരെ കുറ്റാലത്ത് കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു യുവാവ് രക്ഷിച്ചു. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് 4 മണി മുതൽ കുറ്റാലം ഭാഗത്ത് ചെറിയ തോതിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറ്റാലം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലാത്തതിനാൽ നല്ല തിരക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ 5.50ന് ശക്തമായ വെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടാവുകയും കുളിച്ചുകൊണ്ടു നിന്ന 5 പേർ ഒഴുക്കിൽപെടുകയുമായിരുന്നു. 5 പേരിൽ 3 പേരും പുരുഷൻമാരായിരുന്നു. ഒഴുക്കിൽപെട്ടു മരിച്ചവരിൽ ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കുറ്റാലം ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപത്തു നിന്നും ഒരാളുടേത് പാലത്തിനു സമീപത്തു നിന്നുമാണ് ലഭിച്ചത്.



English Summary: Two died while taking a bath in courtallam