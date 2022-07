കേരള മന്ത്രിമാർക്ക് സന്ദർശനാനുമതി നിഷേധിച്ച് റെയിൽവേ മന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിവേദനം നൽകാനെത്തിയ മന്ത്രിമാരുടെ സംഘത്തെ കാണാൻ കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വിസമ്മതിച്ചതായി പരാതി. മന്ത്രിയുടെ പ്രവൃത്തി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിനു ചേർന്നതല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കു പരാതി നൽകുമെന്നും മന്ത്രിമാരായ വി.ശിവൻകുട്ടി, ആന്റണി രാജു, ജി.ആർ.അനിൽ എന്നിവർ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിമാരുടെ സംഘത്തിനു കാണാൻ അനുമതി തേടി എംപിമാരായ എളമരം കരീമും ജോൺ ബ്രിട്ടാസും കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈഷ്ണവിനെ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ മന്ത്രിമാർ എത്തിയപ്പോൾ സന്ദർശനാനുമതി ലഭിച്ചില്ല. നിവേദനം മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ ഏൽപിച്ചു മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. തുടർന്ന് റെയിൽവേ സഹമന്ത്രി ദർശന ജർദോഷിനെ കണ്ട് നേമം ടെർമിനൽ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച നടത്തി മന്ത്രി സംഘം മടങ്ങി.

English Summary: Railway minister denies permission to kerala ministers to meet him