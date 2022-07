സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥകളിൽ വൻ ഇളവ്; കാട്ടണം ലാഭം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സഹകരണ സംഘങ്ങളും ബാങ്കുകളും ലാഭത്തിലാണെന്നു കാണിക്കാൻ വ്യവസ്ഥകളിൽ സർക്കാർ ഇളവ് അനുവദിച്ചു. കുടിശികയായ വായ്പകളുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം ലാഭത്തിൽനിന്നു കരുതലായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും കുടിശിക പലിശയ്ക്കു കരുതൽ വേണമെന്നുമുള്ള വ്യവസ്ഥകളിലാണ് ഇളവ്. സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത വർധിപ്പിക്കാൻ സഹകരണ സംഘം റജിസ്ട്രാർ ഇതുസംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ ഈ മാസം 12നു പുറത്തിറക്കി.



ഇതുപ്രകാരം, ആൾജാമ്യത്തിൽ നൽകിയ 1 മുതൽ 3 വർഷം വരെ കുടിശികയായ വായ്പകൾക്കുള്ള 10% കരുതൽ 7.5% ആയി കുറച്ചു. വസ്തുജാമ്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 3– 6 വർഷം കുടിശികയായ വായ്പകളുടെ 50% കരുതൽ 30% ആക്കി. ആൾജാമ്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള 3– 6 വർഷം വരെ കുടിശികയായ വായ്പകൾക്ക് ഉള്ള കരുതൽ 100% എന്നത് 80% ആയി കുറച്ചു. കുടിശിക പലിശയ്ക്ക് 100% കരുതൽ വേണമെന്നതിൽ 2021–22 വർഷത്തെ അവസാനത്തെ 3 മാസത്തെ കുടിശിക പലിശ ഒഴിവാക്കി.

പഴയതു പോലെ കരുതൽ തുക വച്ചാൽ ഓഡിറ്റിൽ സംഘങ്ങൾ ഭീമമായ നഷ്ടത്തിലാകുമെന്നു കണ്ടും സഹകാരികൾ ഇളവുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലുമാണു നടപടി.

കരുതലിൽ ഇളവ് അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുനർനിശ്ചയിച്ച് 2007 ഏപ്രിലിൽ സർക്കാർ ഇറക്കിയ സർക്കുലറിൽ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് വ്യാപനമാണ് ഇളവുകൾ തുടരാൻ കാരണമായി പറയുന്നത്.

തിരിച്ചറിയൽ രേഖ: ആധാർ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി ആധാർ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സഹകരണ വകുപ്പ് നീക്കം തുടങ്ങി. അനധികൃത പണമിടപാടുകളും തട്ടിപ്പുകളും തടയാനും ഒരാൾ ഒന്നിലേറെ പേരുകളിൽ അംഗത്വം നേടുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും വേണ്ടിയാണു നടപടി. സഹകരണം ഉൾപ്പെടെ വകുപ്പുകളിലെ ഓഡിറ്റ് ക്രമീകരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചു ചേർത്ത സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു അംഗത്തിനു പരമാവധി നൽകാവുന്ന വായ്പ എത്രയാണെന്നു നിരീക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റ് സോഫ്റ്റ്‍വെയർ തയാറാക്കി ഇതു വിവിധ തലത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താനും നടപടികൾ ആരംഭിക്കും.

സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി നിലവിൽ ആധാർ നിർബന്ധമല്ല. പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ ബാങ്കുകൾ കേരള ബാങ്കിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ റിസർവ് ബാങ്ക് അനുശാസിക്കുന്ന തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ സഹകരണ വകുപ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഹകരണ മേഖലയുടെ വിശ്വാസ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനാണു സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ കൂടി ആധാർ അധിഷ്ഠിത തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടി. അതേസമയം, വർഷം 20 ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താനോ പിൻവലിക്കാനോ പാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആധാർ നിർബന്ധമാക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിലെ പ്രത്യക്ഷ നികുതി ബോർഡ് നേരത്തേ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Relaxation on rules for co operative banks