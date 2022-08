അപ്പു ഇനി ഓർമയിലെ സംഗീതം; മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രഫി പിടിപെട്ട് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പതിനാറുകാരന് വിട

കോട്ടയം ∙ ജീവിതത്തെ കിടക്കയിലേക്കു ചുരുക്കിയ രോഗത്തോടു പൊരുതിയ രാമപുരം നെല്ലോലപ്പൊയ്കയിൽ ആൽഡ്രിൻ (അപ്പു –16) മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി. ശരീരപേശികളുടെ ഭാരവും കരുത്തും നഷ്ടപ്പെടുന്ന രോഗാവസ്ഥയായ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രഫി പിടിപെട്ടു ചികിത്സയിലായിരുന്നു ആൽഡ്രിൻ.



8 വയസ്സു മുതൽ കഴുത്തിലെ ട്യൂബിലൂടെയായിരുന്നു ശ്വസനം. ഭക്ഷണവും ട്യൂബ് വഴി. വലതു കൈക്കു മാത്രമായിരുന്നു ചലനശേഷി. ആ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കീബോർഡ് വായിക്കുമായിരുന്നു.

മാതാപിതാക്കളായ ബിനോ ജോർജും റാണി ജോസും രാപകൽ മകനൊപ്പം നിന്നു. 3 സഹോദരങ്ങളും അവനോടു ചേർന്നുനിന്നു. വീടിന്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും തന്റെ ഐസിയു ബെഡ് ഉരുണ്ടുചെല്ലണമെന്ന ആൽഡ്രിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ആൽഡ്രിൻ വില്ല എന്ന വീട് നിർമിച്ചത്. പരിചരിക്കാൻ 4 നഴ്സുമാരെ ഏർപ്പാടാക്കിയിരുന്നു. യാത്രചെയ്യാൻ സ്വന്തം ഐസിയു ആംബുലൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു.

സഹോദരങ്ങൾ: അഡോൺ, അലീന, എയ്ഞ്ചൽ. സംസ്കാരം നാളെ രാമപുരം സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഫൊറോന പള്ളിയിൽ.

