സംസ്ഥാനാന്തര യാത്ര: സീസണിൽ കെഎസ്ആർടിസി നിരക്ക് കൂട്ടും

തിരുവനന്തപുരം∙ ഓണക്കാലത്ത് നിരക്കു കൂട്ടി കെഎസ്ആർടിസി സംസ്ഥാനാന്തര യാത്രയ്ക്ക് ഫ്ലെക്സി റേറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനം. ഓഗസ്റ്റ് , സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ നിരക്കിൽ 20% വരെ വർധനയുണ്ടാകും. എക്സ്പ്രസ്, ഡീലക്സ് സർവീസുകളിൽ 15% വരെ വർധിപ്പിക്കും.

ഓൺലൈൻ ബുക്കിങ്ങിൽ നിരക്കിളവ്

എസി ലോ ഫ്ലോർ ഓൺലൈൻ റിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് 10% നിരക്കിളവ് അനുവദിച്ചു. നേരത്തെ വോൾവോ മൾട്ടി ആക്സിൽ, സ്കാനിയ ബസുകളിലായിരുന്നു ഈ നിരക്കിളവ്. ഓൺലൈൻ റിസർവേഷനിലേക്ക് യാത്രക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനാണ് നിരക്കിളവ് കൊണ്ടുവരുന്നത്.

English Summary: Inter state ksrtc bus ticket rates to be increased during season