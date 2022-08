ഒരാൾക്കു കൂടി മങ്കിപോക്സ്; ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം

തിരുവനന്തപുരം / ന്യൂഡൽഹി ∙ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാൾക്കു കൂടി മങ്കിപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 27ന് യുഎഇയിൽ നിന്നു കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളം വഴിയെത്തിയ മലപ്പുറം അരീക്കോടു സ്വദേശിക്കാണ് (30) രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന യുവാവിന്റെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു.

മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മങ്കിപോക്സ് പിടിപെട്ട മറ്റൊരാൾ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 5 പേർക്കാണു മങ്കിപോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. മങ്കിപോക്സിനെതിരെ പ്രതിരോധ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ദേശീയതലത്തിൽ പ്രത്യേക കർമസമിതിയെ സജ്ജമാക്കിയെന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി മൻസൂഖ് മാണ്ഡവ്യ രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു.

English Summary: One more Monkeypox positive cases in Kerala says Minister Veena George