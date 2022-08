ഇന്ത്യക്കൊപ്പം ജനിച്ച ഇരട്ടകളിലൊരാൾ സ്വാതന്ത്ര്യവാർഷികത്തിന് 13 നാൾ മുൻപ് മരിച്ചു

മാവേലിക്കര (ആലപ്പുഴ) ∙ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75–ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം 75–ാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ കാത്തിരുന്ന ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാൾ അതിന് 13 ദിവസം മുൻപ് മരിച്ചു. പുന്നമ്മൂട് തൂമ്പുങ്കൽ റോസ് മാൻസനിൽ ടി.മാത്യു വർക്കിയാണ് ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മരിച്ചത്. 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15നു പുലർച്ചെ അഞ്ചിനാണ് ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളായ മാത്യു വർക്കിയും ടി.എം.പോളും ജനിച്ചത്.

ഭർത്താവ് തൂമ്പുങ്കൽ വർക്കി മാത്യുവിന്റെ മാവേലിക്കര പാർക്ക് ജംക്‌ഷനു സമീപത്തെ വീട്ടിലാണ് ഭാര്യ അന്നമ്മ ഇരട്ടക്കുട്ടികൾക്കു ജന്മം നൽകിയത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു ശേഷം പോൾ നാട്ടിൽ തുടർന്നപ്പോൾ മാത്യു വർക്കി അക്കൗണ്ടന്റായി ബെംഗളൂരുവിലേക്കു പോയി. വിരമിച്ച ശേഷം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങി ഒരു സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സയ്ക്കു ശേഷം വിശ്രമത്തിലായിരുന്നു.

സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച 1.30നു വസതിയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കു ശേഷം പുതിയകാവ് സെന്റ് മേരീസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിൽ. ഭാര്യ: ഓമല്ലൂർ പുത്തൻപീടികയിൽ കോഴിക്കുന്നത്ത് റോസി. മക്കൾ: മനോജ് മാത്യു (ദുബായ്), പരേതനായ വിനോദ് മാത്യു. മരുമകൾ: തഴക്കര വടക്കേതലയ്ക്കൽ പറമ്പിൽ തെക്കേതിൽ സ്മിത മനോജ് (ദുബായ്).

