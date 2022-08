ഉത്തേജക ഉപയോഗം: കർശന നടപടി വേണമെന്ന് ഉഷ

ന്യൂഡൽഹി ∙ കായികമേഖലയിലെ ഉത്തേജക ഉപയോഗം തടയാൻ കർശന നടപടി വേണമെന്നു പി.ടി.ഉഷ എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേശീയ ഉത്തേജക വിരുദ്ധ ഏജൻസിക്ക് (നാഡ) നിയമപരമായ ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്ന ബില്ലിലായിരുന്നു രാജ്യസഭയിലെ ഉഷയുടെ കന്നിപ്രസംഗം.

‘നാഡ’യ്ക്കു സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാക്കണം. സ്പോർട്സ് മെഡിസിൻ, സ്പോർട്സ് സയൻസ്, താരങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലനം എന്നിവയിൽ രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വേണം. കായികമേഖലയിൽ ഉത്തേജകമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. സ്കൂൾ, ജൂനിയർ തലങ്ങളിലെ ഉത്തേജകമരുന്ന് ഉപയോഗം വർധിക്കുന്നത് ആശങ്കാജനകമാണ്. അടുത്ത 10 വർഷത്തിനകം കായികമേഖലയിലെ വൻ ശക്തിയായി ഇന്ത്യ വളരണം. പയ്യോളിയിൽനിന്നുള്ള എനിക്ക് ഇന്ദിര ഗാന്ധിയെ കാണാൻ സാധിച്ചത് ജീവിതത്തിലെ അമൂല്യ നിമിഷങ്ങളിലൊന്നാണ്. ലോകത്ത് ഏറ്റവുമധികം ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ നേരിൽ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചെന്നും ഉഷ പറഞ്ഞു.

പിഴവുണ്ടായാൽ ക്ഷമിക്കണമെന്നും ഒന്നാം ക്ലാസുകാരിയെ പോലെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഉഷ ഇംഗ്ലിഷിൽ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, പി.വി.അബ്ദുൽ വഹാബ് എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു.

