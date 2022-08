കോഴിക്കോട്∙ സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലെ ക്രമക്കേടിനൊപ്പം കോർപറേഷൻ ഓഫിസിലെ ഏകോപനമില്ലായ്മയും പാസ്‍വേ‍ഡ് ചോർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായെന്ന് ആഭ്യന്തര അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്. കോർപറേഷൻ റവന്യു, ഹെൽത്ത്, എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗങ്ങളിലെ ഏകോപനമില്ലായ്മ ഓഫിസിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം ഉറപ്പാക്കണമെന്നു പാസ്‍വേഡ് ചോർച്ചയെ തുടർന്നു നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നിർദേശിക്കുന്നു. സഞ്ചയ സോഫ്റ്റ്‍വെയറിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ 2020ൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഇതുവരെ പരിഹരിച്ചില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും തട്ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്നും രഹസ്യരേഖയെന്ന് കോർപറേഷൻ അവകാശപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു ഗുരുതര വീഴ്ച ഇല്ലെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. തനിക്ക് ലോഗിൻ,യൂസർനെയിം, പാസ്‍വേഡ് എന്നിവ ഉണ്ടെന്ന് ബേപ്പൂർ സോണൽ ഓഫിസ് സൂപ്രണ്ട് കെ.കെ.സുരേഷിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം കംപ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറില്ലായിരുന്നുവെന്ന് ജീവനക്കാർ മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കേരള മിഷൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനു തെളിവു ഹാജരാക്കാൻ അവർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനാൽ പാസ്‍വേഡ് വിവരങ്ങൾ ഐകെഎം ജീവനക്കാർക്കു മാത്രമേ അറിയൂ എന്ന് അനുമാനിക്കേണ്ടി വരും. സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റു ജീവനക്കാരും കംപ്യൂട്ടർ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവരോ കംപ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കാത്തവരോ ആണ്. ഇവർക്കു വേണ്ടി സഹപ്രവർത്തകരായ പലരുമാണ് പാസ്‍വേഡ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

English Summary: No cordination between departments also caused password leak