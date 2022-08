അനാസ്ഥയുടെ ബലിക്കല്ലിൽ പൊലിഞ്ഞതു മനുഷ്യജീവൻ

നെടുമ്പാശേരി ∙ ദേശീയപാതയിലെ രണ്ടടി താഴ്ചയുള്ള കുഴിയുടെ അപകട സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് ആഴ്ചകളോളം പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും തിരിഞ്ഞുനോക്കാത്ത അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയ്ക്ക് ഇരയായത് വിലപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവൻ.

മാഞ്ഞാലി മനയ്ക്കപ്പടി താമരമുക്ക് അഞ്ചാംപരുത്തിക്കൽ എ.എ.ഹാഷിം (52) സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെ നെടുമ്പാശേരി മാർ അത്തനേഷ്യസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനു മുന്നിലെ രണ്ടടിയോളം ആഴമുള്ള കുഴിയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. റോഡിൽ എതിർദിശയിലേക്കു തെറിച്ചുവീണ ഹാഷിമിന്റെ ദേഹത്തു കൂടി അജ്ഞാത വാഹനം കയറിയിറങ്ങി.

നിസ്സാര വിലയുള്ള ബിറ്റുമിൻ മിക്സ് കൊണ്ട് അടയ്ക്കാവുന്ന കുഴിയാണ് അപകടകാരണമായത്. ടോൾ ഇനത്തിൽ പ്രതിദിനം ലക്ഷങ്ങൾ പിരിക്കുന്ന ദേശീയപാത അധികൃതർക്കെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഇതടക്കമുള്ള 3 കുഴികൾ രാത്രി തിരക്കിട്ട് മൂടി. അപകടത്തിനിടയാക്കിയ കുഴിയിൽ വീണു മുൻപ് പലതവണ യാത്രക്കാർക്കു പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ അനങ്ങാപ്പാറ നയമായിരുന്നു ദേശീയപാത അധികൃതർക്ക്.

ഹാഷിമിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനു ശേഷം കബറടക്കം നടത്തി. ഭാര്യ: ഷമീന. മക്കൾ: ഹിഷാം, ഹാഷിദ്. ഹാഷിമിന്റെ വരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചു മാത്രമാണ് ഈ കുടുംബം കഴിയുന്നത്. വായ്പയെടുത്താണു മക്കളുടെ പഠനം. അങ്കമാലിയിലെ ഹോട്ടൽ ബദരിയയിൽ കാഷ്യറായ ഹാഷിം ജോലികഴിഞ്ഞു വീട്ടിലേക്കു പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.

സംഭവത്തിൽ നെടുമ്പാശേരി പൊലീസ് കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു വീഴ്ചയുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കുമെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ദേശീയ പാതയിലെ കുഴികൾ മൂടാൻ ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ നാഷനൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിക്കു നിർദേശം നൽകി. കുഴികൾക്ക് ഉത്തരവാദികളായ കരാറുകാർക്കെതിരെ കേന്ദ്രം ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നു മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു

ദേശീയപാതയിലെ കുഴികൾ അടയ്ക്കുന്നതിനു ദുരന്ത നിവാരണത്തിനുള്ള പ്രത്യേക അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു കലക്ടർ ഉത്തരവു നൽകുമെന്നു മന്ത്രി പി. രാജീവ് അറിയിച്ചു. റോഡുകൾ നന്നാക്കാതെ ടോൾ പിരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുതെന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

