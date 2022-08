ബാലഗോകുലം വേദിയിലെ സാന്നിധ്യം: കോഴിക്കോട് മേയർക്കെതിരെ സിപിഎം നടപടിയെടുക്കും

കോഴിക്കോട് ∙ ബാലഗോകുലത്തിന്റെ മാതൃവന്ദനം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കോഴിക്കോട് മേയർ ബീന ഫിലിപ്പിന്റെ നടപടി തെറ്റെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ്. ഉചിതമായ നടപടിയെടുക്കാൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്ക് നിർദേശം നൽകി. മേയറുടെ നടപടിയെ ഇന്നലെ ചേർന്ന സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പരസ്യമായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഞായറാഴ്ച നടന്ന ബാലഗോകുലം മാതൃവന്ദനം പരിപാടി മേയർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതാണ് വിവാദത്തിനടിസ്ഥാനം. ആർഎസ്എസ് നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സംഘടനയുടെ വേദിയിൽ പ്രസംഗിച്ച വിഷയത്തിൽ മേയറുടെ സമീപനം സിപിഎം നിലപാടിനു വിരുദ്ധമാണെന്നും അംഗീകരിക്കാനാവുന്നതല്ലെന്നും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി.മോഹനൻ പറഞ്ഞു.

