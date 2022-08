കണ്ണൂർ വിസിക്കെതിരെ 3 ഗുരുതര ആരോപണം; ഗവർണർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുമോ പുറത്താക്കുമോ?

തിരുവനന്തപുരം∙ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെതിരെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ്ഖാൻ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. വിസിക്കെതിരെ 3 ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണു ഗവർണറുടെ മുന്നിലുള്ളത്. വിസിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനോ പുറത്താക്കാനോ പോലും ഗവർണർക്കു സാധിക്കും. ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എംജി സർവകലാശാല വിസിയെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കു മറ്റു പല അപേക്ഷകരെയും മറികടന്ന് അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർ നിയമനത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നൽകിയതു സംബന്ധിച്ചു വിസിയോടു ഗവർണർ വിശദീകരണം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർവകലാശാലയ്ക്കു ഗുരുതര വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്നാണു ഗവർണറുടെ വിലയിരുത്തൽ. വിസിയുടെ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെങ്കിൽ നടപടിയിലേക്കു നീങ്ങും. ഗവർണറുടെ അധികാരം കവർന്നെടുത്തു കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചതാണു വിസിക്കെതിരായ മറ്റൊരു പരാതി. സർവകലാശാലാ ചട്ടം മറികടന്നു സ്വാശ്രയ കോളജിനു വിസി നേരിട്ടു സർക്കാരിലേക്ക് അഫിലിയേഷനു ശുപാർശ നൽകിയതും സമീപകാലത്തു വിവാദമായിരുന്നു.

ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനു രണ്ടാം തവണയും കണ്ണൂർ വിസിയായി നിയമനം നൽകിയതു ചട്ടം ലംഘിച്ചാണെന്ന നിലപാടിലാണ് ഗവർണർ. ഗോപിനാഥ് കൂടി അംഗമായ സർവകലാശാല നിയമപരിഷ്കരണ സമിതിയാണു വിസി നിയമനത്തിൽ ഗവർണർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള അധികാരം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരണമെന്നു ശുപാർശ ചെയ്തത്. ഇതിന്റെ കരട് സർക്കാർ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെയാണു പഴയ 11 ഓർഡിനൻസുകൾ വീണ്ടും ഇറക്കാൻ ഗവർണർ വിസമ്മതിക്കുകയും അവ കാലഹരണപ്പെടുകയും ചെയ്തത്.

English Summary: Governor to take action against Kannur University Vice Chancellor