മട്ടാഞ്ചേരി∙ പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത പെൺകുട്ടിയോട് കഞ്ചവു വലിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്ത യൂട്യൂബ് വ്ലോഗർ എക്സൈസ് പിടിയിൽ. ബീച്ച് റോഡ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ ഫ്രാൻസിസ് നെവിൻ അഗസ്റ്റിൻ (34) ആണ് പിടിയിലായത്.

ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയുമായി നടത്തിയ ചർച്ച ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, വാട്സാപ് എന്നിവയിലൂടെ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് എക്സൈസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 2 ഗ്രാം കഞ്ചാവ് പിടിച്ചെടുത്തു.

എക്സൈസ് മട്ടാഞ്ചേരി റേഞ്ച് ഇൻസ്പെക്ടർ വി.എസ്.പ്രദീപ്, പ്രിവന്റീവ് ഓഫിസർ കെ.പി. ജയറാം, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫിസർമാരായ എസ്.കനക, പി.എക്സ്.റൂബൻ, എസ്.ശരത്ത്, പി.എക്സ്.ജോസഫ്, പി.ജി.അ‍ജയൻ എന്നിവർ അടങ്ങുന്ന സംഘം ആണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

English Summary: Vlogger, who promoted plus two student to buy drugs, arrested