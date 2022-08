ജി 20 ഉച്ചകോടി: കേരളത്തിൽ 8 അനുബന്ധ സമ്മേളനങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇന്ത്യ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന ജി 20 ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായ അനുബന്ധ സമ്മേളനങ്ങളിൽ എട്ടെണ്ണം കേരളത്തിൽ നടക്കും. നേരത്തേ അഞ്ചെണ്ണമാണു കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചിരുന്നത്. നേരത്തേ നിശ്ചയിച്ച തീയതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനത്തെ അറിയിച്ചു.

പുതുക്കിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം 4 സമ്മേളനം വീതം തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലുമായി നടക്കും. സമ്മേളനങ്ങൾ നേരത്തേയുമാക്കി. കൊച്ചിയിലേത് ഡിസംബർ 7 മുതൽ 9 വരെ നടത്താമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തേതു ജനുവരി 18 മുതൽ 20 വരെയും. 2022 ഡിസംബർ മുതൽ 2023 നവംബർ വരെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി നൂറിലേറെ അനുബന്ധ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Eight related conferences of G8 summit to be conducted in kerala