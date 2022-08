വെട്ടും മറുവെട്ടും; വിസി നിയമനത്തിൽ സർക്കാർ X ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ സർവകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിൽ ഗവർണറുടെ അധികാരം അരിയുന്ന വിവാദ ബില്ലിനു മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകി. സർക്കാരിന് എന്തും തീരുമാനിക്കാമെന്നും നിയമമാകണമെങ്കിൽ താൻ ഒപ്പിടണമെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ്ഖാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. ചാൻസലറായ തന്നെ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുകയാണെന്നും അധികാരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ചട്ടലംഘനം അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിസി സേർച് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാക്കി വർധിപ്പിച്ചുള്ള സർവകലാശാലാ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണു സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. ചാൻസലറുടെയും യുജിസിയുടെയും സർവകലാശാലയുടെയും പ്രതിനിധികൾക്കു പുറമേ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയെയും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനെയും ഉൾപ്പെടുത്തും. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാനാകും കൺവീനർ.

ഭൂരിപക്ഷം അംഗങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പാനൽ മാത്രമേ ഗവർണറുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരൂ. ഇതിൽ ഒരാളെ വിസിയായി നിയമിക്കണം. ഇപ്പോൾ സേർച് കമ്മിറ്റിക്ക് ഏകകണ്ഠമായോ അംഗങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകമായോ പാനൽ സമർപ്പിക്കാം. ഇതിലൊരാളെ ഗവർണർക്കു നിയമിക്കാം. ഈ അധികാരമാകും ഇല്ലാതാകുക. ബിൽ നിയമസഭ പാസാക്കിയാലും ഗവർണർ അംഗീകരിക്കുമോയെന്നു സംശയമാണ്. വിശദീകരണം തേടിയും കേന്ദ്രത്തിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയച്ചും നിയമത്തിന് അംഗീകാരം വൈകിക്കാൻ ഗവർണർക്കു സാധിക്കും.

മൂന്നംഗ സേർച് കമ്മിറ്റിയുമായി മുന്നോട്ടുപോയാൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും ആളുകൾ വിസിമാരാകുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മന്ത്രിസഭയിൽ വിശദീകരിച്ചു. ഈ കടന്നുകയറ്റം തടയുകയെന്ന സദുദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് നിയമഭേദഗതിയെന്നും പറഞ്ഞു. കേരള സർവകലാശാലാ വിസി നിയമനത്തിനു ചാൻസലറുടെയും യുജിസിയുടെയും പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗവർണർ സേർച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണു സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നീക്കം. സർവകലാശാല ആദ്യം നിർദേശിച്ച പ്രതിനിധി പിൻവാങ്ങി; പുതിയ ആളെ നിർദേശിച്ചിട്ടില്ല.

കണ്ണൂരിൽ ക്രമക്കേടുകളുടെ പരമ്പര: ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ ക്രമക്കേടിന്റെയും സ്വജനപക്ഷപാതത്തിന്റെയും മര്യാദാലംഘനത്തിന്റെയും പരമ്പരയാണെന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തന്നെ ഗൗരവ സ്വഭാവമുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. സർവകലാശാലയിൽ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസറായി പ്രിയ വർഗീസിനെ നിയമിച്ചതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് ‘ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കൂ’ എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

English Summary: Government of kerala vs governor on vice chancellor appointment issue