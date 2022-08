‘ബന്ധു’ക്കളെ പിടിക്കാൻ ഗവർണറുടെ കമ്മിഷൻ; അന്വേഷിക്കുക 3 വർഷത്തെ സർവകലാശാലാ നിയമനങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം / ന്യൂഡൽഹി ∙ സർവകലാശാലകളിലെ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തെ അനധികൃത നിയമനങ്ങളും ബന്ധു നിയമനങ്ങളും അന്വേഷിക്കാൻ ചാൻസലർ കൂടിയായ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ കമ്മിഷനെ നിയോഗിക്കും. സുപ്രീം കോടതിയിലെയോ ഹൈക്കോടതിയിലെയോ മുൻ ജഡ്ജിയെ കമ്മിഷൻ ചെയർമാനായി നിയമിക്കാനാണു സാധ്യത. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ.കെ.രാഗേഷിന്റെ ഭാര്യ ഡോ. പ്രിയ വർഗീസിന്റെ കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിലെ നിയമനം കഴിഞ്ഞദിവസം മരവിപ്പിച്ചതിന്റെ തുടർച്ചയായാണു ഗവർണറുടെ പുതിയ നീക്കം. ഗവർണറും സർക്കാരുമായുളള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഇതോടെ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാകും.

നിയമനങ്ങളെക്കുറിച്ചു സമഗ്ര അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നു ഗവർണർ ഡൽഹിയിൽ അറിയിച്ചു. കണ്ണൂർ സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. ഗോപിനാഥ് രവീന്ദ്രനെതിരായ നടപടിയുടെ കാര്യം കേരളത്തിലെത്തിയശേഷം തീരുമാനിക്കും. തന്റെ ചുമതലകളിൽ ഇടപെടാൻ ആരും വരേണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

ഭരണകക്ഷിയുടെ കേഡർ അംഗത്തെപ്പോലെയാണു കണ്ണൂർ വിസി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സെക്രട്ടറിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന കാരണത്താൽ നിയമനം നൽകാൻ വിസി പരിധിവിട്ടു പ്രവർത്തിച്ചു. മറ്റു പല നിയമനങ്ങളിലും പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അക്കാദമിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്വജനപക്ഷപാതവും കുടുംബവാഴ്ചയും അനുവദിക്കാനാവില്ല. യോഗ്യതയുള്ളവരെ മറികടന്നുള്ള ബന്ധുനിയമനം ലജ്ജാകരമാണ്. സർക്കാരിന്റെ പണം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പണമാണ്. അതു തോന്നുംപോലെ ചെലവഴിക്കാനാവില്ല.

വിസി നിയമനത്തിനു പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നത് ബന്ധുനിയമനം എളുപ്പമാക്കാനാണ്. ബന്ധുക്കളെ നിയമിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിസിമാരെയാണു സർക്കാരിന് ആവശ്യമെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. അതിനിടെ, സർവകലാശാലകളിലെ അനധികൃത നിയമനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ഗവർണർക്കു കത്തു നൽകി.

English Summary: Governor Arif Mohammad Khan to order probe against Illegal Appointments in Universities